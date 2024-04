¿Viernes y con multa? Autos que DESCANSAN el 19 de abril por el Hoy No Circula

La Ciudad de México y el Edomex han registrado altas temperaturas y no sólo afecta a las personas, también podría ocasionar que el calendario del Hoy No Circula (HNC) se modifique, pero ¿habrá cambios para el viernes 19 de abril?

Actualmente, el programa del Hoy No Circula busca disminuir los niveles de contaminación que diariamente se registran en la capital mexicana y de alguna manera funciona al darle movimiento al engomado de placas todos los días.

¿Qué vehículos Hoy No Circulan el viernes 19 de abril?

El calendario se mantiene y para este viernes 19 de abril, el programa Hoy No Circula te cuenta qué vehículos descansan en CDMX y Edomex:



Coches con holograma 1 o 2 que tengan:

Engomado azul.

Terminación de placa 9 o 0.

¿Cuáles son los autos que sí pueden circular durante el Hoy No Circula?

Los autos que sí pueden circular sin restricciones por el programa Hoy No Circula son los que cuentan con el holograma “0" y “00", a los que se le suman coches eléctricos e híbridos, tanto en la Ciudad de México y el Estado de México.

Calendario del Hoy No Circula en abril

El calendario del programa Hoy No Circula (HNC) cambia todos los días, por eso es importante NO confiarse y consultarlo diariamente, y aunque desde hace algún tiempo no hay cambios, es importante no llevarte alguna sorpresa.



Lunes: descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Martes: descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Miércoles: descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Jueves: descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

¿Hay contingencia ambiental o programa especial el viernes 19 de abril?

Aunque a mediados de marzo se comenzó a activar de manera recurrente el programa Doble Hoy No Circula, de momento las autoridades no han indicado si el viernes 19 de abril hay riesgo de contingencia ambiental.

¿En el Estado de México que autos no circula hoy 19 de abril de 2024?

El Estado de México es considerado una de las entidades con mayor número de municipios, aunque no aplica para todos, para el programa Hoy No Circula, las restricciones están en: