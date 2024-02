¡Evita multas! Autos que descansan el martes 6 de febrero en CDMX y Edomex por el Hoy No Circula

El programa Hoy No Circula no sufrirá modificaciones para este martes 6 de febrero, por lo que automovilistas deberán ajustarse a las medidas de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) para evitar una cuantiosa multa debido a la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Fuerza Informativa Azteca te comparte los autos que tendrán que descansar, así como aquellos que no tiene impedimento para circular por la CDMX o el Estado de México.

¿De cuánto es la multa por circular con el Hoy No Circula en 2024?

En 2024, la multa por el programa Hoy No Circula sufrió una modificación, por lo que ahora los automovilistas deben considerar dos veces el evitar las restricciones que establece la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) para reducir las emisiones contaminantes.

Actualmente, el costo por evadir el programa equivale a 2 mil 074.80 pesos y hasta los 3 mil, 112 pesos, esto por el reciente aumento que se registró con el UMA. Sin embargo, a esto debe sumarse el envío de la unidad al corralón.

¿Qué coches no circulan el martes 6 de febrero de 2024?

Para este martes 6 de febrero las restricciones por el Hoy No Circula estarán vigentes para los siguientes automóviles:



Autos con engomado rosa.

Terminación de placas 7 u 8.

Con holograma 1 y 2.

Programa Hoy No Circula: Los autos que no circulan el martes en CDMX y Edomex

Los autos con holograma 0 y 00, así como las unidades eléctricas o híbridas podrán circular sin restricciones en todas las zonas en que se aplica el programa Hoy No Circula.

¿El Programa Hoy No Circula aplica en el Estado de México?

El programa Hoy No Circula también aplica para el Estado de México (Edomex), pero solo en los siguientes 18 municipios:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Calendario Hoy No Circula de febrero 2024

El Hoy No Circula se encuentra vigente de lunes a sábado y se aplica según la terminación de placa y el color del engomado del vehículo. El calendario completo para este programa, durante el mes de febrero, es el siguiente:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.