Solo estos autos podrán circular el último sábado de mayo; así quedó el Hoy No Circula

El 31 de mayo de 2025 será el último Hoy No Circula sabatino del mes, pero ¿qué automóviles deberán descansar este fin de semana? Evita ser infraccionado y conoce aquí la lista de vehículos que no podrán usarse.

No respetar el Hoy No Circula, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México (CDMX) contempla sanciones económicas para los conductores que no lo respeten, y para que no te multen, evita sacar tu carro el día que no le toca circular.

¿Cómo quedó el Hoy No Circula sabatino el 31 de mayo de 2025?

El Hoy No Circula, explica la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX, es para establecer medidas aplicables a la circulación vehicular de fuentes móviles o vehículos automotores, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la Ciudad de México sea cual fuere el origen de las placas y/o matrícula del vehículo, mediante la limitación de su circulación.

El programa establece que los automóviles con Holograma 1 y con terminación de placa 1, 3, 5, 7 y 9 no circulan el primer y tercer sábado de cada mes, mientras que los vehículos con terminación de placas 0, 2, 4, 6 y 8 con Holograma 1 no circulan el segundo y cuarto sábado de cada mes.

Este 31 de mayo de 2025 es el último y quinto sábado del mes, por lo que de acuerdo con el calendario del Hoy No Circula, los automóviles que no podrán salir son aquellos que tengan holograma 2, pues descansan todos los sábados, así como vehículos foráneos.

En tanto, están exentos del programa aquellos con Holograma 0 y 00. El Hoy No Circula se aplica de las 05:00 a las 22:00 horas.

El programa Hoy No Circula del sábado 17 de mayo incluye a vehículos con holograma 1 terminación NON. |Sitio oficial Sedema

Hoy No Circula en Edomex sábado 31 de mayo de 2025

En la CDMX el Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías, pero en el Estado de México (Edomex), solo se implementa en 18 municipios y estos son:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco



Multa por incumplir con el programa Hoy No Circula

El Artículo 47 del Reglamento de Tránsito de la CDMX indica que los conductores de vehículos motorizados deberán acatar los programas ambientales y no circular en vehículos que tengan restricciones y/o en las eco zonas o zonas de movilidad sustentable, los días y horas correspondientes.

La multa por no respetar el Hoy No Circula es de 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, la cual es de 113.14 pesos diarios actualmente, por lo que la sanción económica va de los 2 mil 263 pesos a los 3 mil 394 pesos.