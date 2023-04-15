Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué autos descansan en CDMX y Edomex este sábado 15 de abril 2023?

¿Viajas a la CDMX o Edomex? Los fines de semana el programa Hoy No Circula también se encuentra vigente de las 5:00 a las 11:00 horas, por lo que si planeas transitar por zonas del Valle de México, te decimos qué terminación de placas descansa este sábado 15 de abril de 2023.

El programa Hoy No Circula Sabatino aplicará en las 16 delegaciones de la capital del país, así como en gran parte del Estado de México, tal y como ocurre el resto de la semana.

¡Tómalo en cuenta! Las multas por evadir el programa Hoy No Circula este sábado 15 de abril son superiores a los 2 mil pesos y los infractores serán acreedores al traslado del vehículo rumbo al corralón.

¿Qué coches NO circulan el tercer sábado del mes?

Al ser el tercer sábado de abril 2023, los vehículos que descansan por el programa Hoy No Circula Sabatino en toda la capital del país, así como en la parte conubarda del Edomex, son los que tengan:



Holograma 1: con terminación de placa en número IMPAR, es decir, terminación 1, 3, 5, 7 y 9.

Todos los de holograma 2 con cualquier terminación de placas.

Todos los carros foráneos, de todos los engomados, de todas las terminaciones.

Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué terminación de placas descansa?|SedemaCDMX

¿Qué coches SÍ circulan hoy sábado 15 de abril de 2023?

Los vehículos que SÍ CIRCULAN este sábado 15 de abril de 2023 en zonas del Valle de México sin ninguna restricción son todos aquellos que contengan las siguientes especificaciones:



Hologramas 0 y 00.

Automóviles con holograma 1 y con placas que terminen en 0 o número par, es decir, 2,4,6,8.

Motocicletas.

Taxis.

Automóviles eléctricos e híbridos de categoría 1 y 2

Carros conducidos por personal de salud

Vehículos que utilicen gas natural como combustible

Transporte escolar

¿En qué partes del Edomex aplica el Programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula Sabatino se encuentra activo en las 16 alcaldías de la CDMX, así para el Estado de México (Edomex), pero solo para 18 municipios conurbados a la capital del país, siendo:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

El programa Hoy No Circula tiene el objetivo de reducir las emisiones de ozono en la CDMX y Edomex|Pixabay

¿Los autos foráneos descansan por el Hoy No Circula Sabatino?

El programa Hoy No Circula Sabatino también contempla a los carros foráneos, de todos los engomados, de todas las terminaciones, en otros términos los autos de Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala podrán circular con los mismos hologramas y restricciones que les aplica a los vehículos del Valle de México.

La circulación de vehículos foráneos aplicará con las mismas restricciones, siempre y cuando cuenten con verificación vigente de su estado, gracias a la homologación de criterios de verificación vehicular.