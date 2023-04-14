Qué coches no circulan el viernes 14 de abril en la CDMX y Edomex por el Hoy No Circula

Recuerda que este fin de semana se mantiene activo el programa Hoy No Circula, tanto para la Ciudad de México como para el Estado de México, por lo que a continuación te recordamos cuáles son las restricciones y horarios de los autos que descansan, pues en caso de infringir los lineamientos de la Comisión Ambiental, podrías ser acreedor a una multa y corralón.

Para este viernes 14 de abril, los coches que no circulan son todos los de holograma 1 o 2 y que tengan engomado azul con terminación de placa 9 o 0. Estos automóviles no podrán circular por las calles de la CDMX y algunos municipios del Edomex entre las 5 de la mañana y las 10 de la noche.

¿Qué coches no circulan el viernes 14 de abril?

Coches con holograma 1 o 2 que tengan :

: Engomado azul.

Terminación de placa 9 o 0.

Los autos con Hoy No Circula en CDMX y Edomex para este viernes 12 de mayo de 2023

Recuerda que los carros con placas foráneas también están incluidas en las restricciones por el Hoy No Circula, pues sin importar el engomado, todos los que tengan terminación de placa 9 y 0 tienen prohibido circular de 5:00 a 22:00 horas; sin embargo, debes tener presente que todos los autos foráneos tienen prohibido circular en la CDMX entre las 5:00 y las 11:00 de la mañana.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula en el Estado de México?

De igual forma debes saber que el Hoy No Circula también aplica en el Edomex, aunque solo en los siguientes 18 municipios conurbados a la capital del país:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Hoy No Circula Sabatino para este sábado 15 de abril

Por otro lado, prevén tu fin de semana y recuerda que el Hoy No Circula Sabatino se mantiene activo para este 15 de abril, día en el que descansarán todos los autos con holograma número 1 y que tengan terminación de placas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9). Por otro lado, recuerda que los coches con holograma 2 no circulan ningún sábado.

Hoy No Circula: ¿De cuánto es la multa por circular en día prohibido?

Si circulas cuando tu auto lo tiene prohibido debido a los lineamientos del Hoy No Circula, la infracción por no cumplir es de más dos mil pesos en la CDMX, por lo que se recomienda seguir las indicaciones en todo momento y mantenerse apegado a los horarios establecidos por la CAMe, ya que en caso contrario podrás ser remitido al depósito, el cual mantiene un costo superior a los 800 pesos