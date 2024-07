Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué autos DESCANSAN en CDMX y Edomex el 6 de julio 2024?

El fin de semana llegó y en el Valle de México habrá restricciones a la circulación debido a la aplicación del programa Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex. Fuerza Informativa Azteca comparte las terminaciones que deberán descansar el sábado 6 de julio para evitar una cuantiosa multa.

Antes de conocer las unidades que no circularán es importante precisar que el Hoy No Circula surgió como una medida para reducir la emisión de contaminantes en la atmósfera y evitar emitir acciones extraordinarias como la activación de la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

¿Qué autos descansan este sábado 6 de julio en CDMX y Edomex?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CaMe) establece que, para el primer y tercer sábado del mes de julio, los carros que no podrán circular en el Edomex y la CDMX son los siguientes:

Holograma 1 con terminación de placa en número IMPAR (terminación 1, 3, 5, 7 y 9).

Holograma 2 con cualquier terminación de placas.

Vehículos foráneos, de todos los engomados y todas las terminaciones de placas.

Autos con Hoy No Circula en CDMX y Edomex para el sábado

¿En qué zonas del Edomex aplica el Hoy No Circula Sabatino?

Las restricciones como parte del programa Hoy No Circula también se aplican en el Estado de México entre las 5:00 y las 22:00 horas, pero únicamente en 18 municipios conurbados a la CDMX:

Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

¿Hay vehículos que pueden exentar el Hoy No Circula en el Valle de México?

En ambas regiones de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) algunas unidades pueden exentar el Hoy No Circula. Para ello, deben cumplir con ciertas características que establecen los reglamentos de tránsito, descritas a continuación:

Motocicletas.

Taxis.

Automóviles eléctricos e híbridos de categoría 1 y 2.

Carros conducidos por personal de salud.

Vehículos que utilicen gas natural como combustible.

Transporte escolar.

¿Habrá contingencia ambiental este sábado 6 de julio en la CDMX?

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) hasta el momento no han reportado niveles altos de contaminantes en la atmósfera, por lo que no se tienen previstas medidas extraordinarias para reducir la circulación, pero estas podrían cambiar de un momento a otro en el Valle de México.