¿Puedes usar tu carro? Así aplica el Hoy No Circula de este viernes en CDMX y Edomex

Si vas a manejar este viernes 14 de noviembre, es mejor que revises dos veces las reglas del Hoy No Circula, porque el programa aplica de manera normal tanto en Ciudad de México como en varios municipios del Estado de México.

Las restricciones buscan reducir la contaminación y organizar el flujo vehicular en la zona metropolitana, así que más vale estar atento para evitar multas —que, por cierto, no son nada baratas.

¿Qué autos no circulan este viernes 14 de noviembre?

Este viernes deberán quedarse en casa los autos que tengan:



Engomado azul

Terminación de placa 9 y 0

Holograma 1 y 2

El horario de restricción es el habitual: de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Los vehículos con Holograma 0 y Doble Cero, eléctricos o híbridos pueden circular sin problema.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚙Hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/3qy0hIpKMb — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 9, 2025

Municipios del Edomex donde sí aplica el Hoy No Circula

Si vives o vas a manejar por el Estado de México, toma en cuenta que el programa no aplica en todo el territorio, solo en ciertos municipios de la zona conurbada. Estos son los que sí están incluidos:



Atizapán de Zaragoza

Atenco

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Melchor Ocampo

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Teoloyucan

Tepotzotlán

Texcoco

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Si vas a cruzar entre CDMX y Edomex durante el día, es importante que consideres estas restricciones, porque la multa puede aplicarse aunque solo estés “de paso”.

¿Cómo evitar una multa del Hoy No Circula?

Aquí unos tips básicos, pero que sí salvan de un mal rato:



Revisa la terminación de placa ANTES de salir.

Guarda una alarma semanal para no olvidar qué día descansas.

Si tu auto tiene verificaciones especiales, verifica que esté vigente.

Considera usar transporte público en días restringidos.

Planea rutas alternativas para evitar zonas de verificación.

Recuerda que la multa va desde los 2 mil pesos y puede superar los 3 mil pesos. Así que si no quiere romper el cochinito o restarle a tu quincena, revisa bien tu auto.