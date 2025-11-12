¡Sin violencia! Marcha Nacional por la Paz en CDMX tras crimen de Carlos Manzo: ‘No somos quienes acribillan a México’

En medio de la conmoción por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ocurrido durante las celebraciones del Día de Muertos, comenzó a circular en redes sociales una convocatoria para la Marcha Nacional por la Paz, programada para el 15 de noviembre en la CDMX.

Bajo el lema 'México se levanta', la Marcha Nacional por la Paz en CDMX tiene como objetivo honrar la memoria del presidente municipal Carlos Manzo y exigir justicia y mayor seguridad ante la creciente ola de violencia que atraviesa diversas regiones del país.

La convocatoria ha despertado eco entre colectivos ciudadanos y organizaciones civiles que promueven la unión pacífica como vía para exigir acciones concretas en materia de seguridad.

El llamado sin violencia de la Marcha Nacional por la Paz en CDMX por asesinato de Carlos Manzo

Ante este contexto, el diputado independiente de Michoacán, Carlos Bautista Tafolla, pidió que la movilización se realice sin violencia ni confrontaciones, destacando la importancia de mantener el espíritu de paz que caracterizó las manifestaciones en Uruapan.

"Invito a todos los que salgan a marchar a hacerlo en paz, como lo hicimos en Uruapan: con respeto, sin destrozos. No somos quienes han acribillado a México, somos quienes lo sostenemos con trabajo y esperanza", expresó el legislador.

El legislador reiteró que la ciudadanía busca unidad frente a la inseguridad: "Esta marcha del 15 de noviembre no es solo un evento en la Ciudad de México, es una convocatoria nacional. Desde cada punto del país, la ciudadanía quiere unirse para demostrar que México sigue despierto", agregó.

Marcha Nacional por la Paz en CDMX tras crimen de Carlos Manzo: Conoce la ruta y horarios

La convocatoria ciudadana indica que la Marcha Nacional por la Paz dará inicio alrededor de las 11:00 de la mañana en el Ángel de la Independencia, desde donde los participantes avanzarán rumbo al Zócalo capitalino.

Por esta razón, se prevé una afectación temporal en vialidades principales como Paseo de la Reforma y Avenida Juárez, por lo que las autoridades de la Ciudad de México exhortaron a la población a anticipar sus traslados y seguir las indicaciones de tránsito durante el desarrollo de la movilización.