Mohammed Inam Ul-Haq ha estado luchando durante más de cuatro días para encontrar a su hermano desaparecido y reclamar el cuerpo de su sobrino entre los muchos que yacen en los hospitales de la ciudad tras el peor accidente de trenes de la India en dos décadas.

El hermano de Ul-Haq y sus dos sobrinos viajaban en el Coromandel Express, uno de los tres trenes que se estrellaron en el distrito de Balasore, en el estado oriental de Odisha. El incidente dejó 275 muertos y más de 1, 200 heridos.

Para Ul-Haq, del estado oriental de Bihar, la tragedia es doble. Como su hermano y un sobrino siguen desaparecidos, un cuerpo que dice es el de su otro sobrino, también está siendo reclamado por otras cinco familias.

Mohammed Inam Ul-Haq / Hermano de víctima:

“No nos queda otra opción que hacer una prueba de ADN para determinar de quién es el cuerpo. Todo el proceso lleva mucho tiempo. Espero que podamos reclamar el cuerpo pronto”.

Casi cien cuerpos permanecieron sin reclamar en varios hospitales y morgues en Odisha hasta el lunes por la noche, dijeron las autoridades.

"Él es mi nieto. Todavía no podemos encontrar a los otros dos, no hemos podido encontrar a su padre y tampoco a su hermano mayor, tampoco hemos podido identificarlo de manera concluyente y encontrarlo. Hemos encontrado solo uno tan lejos y lo llevaré conmigo"., dijo Nizamuddin, abuelo de dos niños, uno de ellos aún sin identificar.

Scores of bodies remain unclaimed after India's deadliest rail crash in more than two decades as officials made fervent appeals to families to come forward to identify their loved ones https://t.co/z6fSpNoUdw pic.twitter.com/gWqzPG2NaP — Reuters (@Reuters) June 6, 2023

Estado de los cadáveres complica identificación de cuerpos en India

En India las autoridades habían tomado muestras de ADN de todos los cadáveres en hospitales de todo el estado, dijo el martes a los periodistas el alto cargo de policía Prateek Singh.

Las familias desesperadas recorrieron hospitales y funerarias en busca de sus seres queridos, pero la espantosa condición de los cadáveres hizo que la identificación de cuerpos fuera un desafío.

"Me estoy haciendo una prueba de ADN con una muestra del otro sobrino. Harán coincidir el ADN del sobrino que han identificado como nuestro con el ADN de este niño. Harán coincidir sus muestras de ADN". , dijo un angustiado Ul-Haq a Reuters este martes 6 de junio en el All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) en la capital de Odisha, Bhubaneswar.