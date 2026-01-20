Francisco Garduño y la tragedia de Ciudad Juárez: crisis migratoria que definió su gestión

A los que hoy están en la cúpula del poder se les olvidó lo que tanto criticaban. Antes señalaban a los partidos de oposición por proteger a sus “amiguitos”, pero ahora la historia se repite con Francisco Garduño.

Un hombre cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, y recién llegado del sistema penitenciario, asumió la dirección del Instituto Nacional de Migración (INM).

Durante su gestión, la institución detuvo a casi 2.5 millones de migrantes, consolidando un control estricto sobre la frontera norte, pero también dejando un legado marcado por la tragedia.

El incendio del INM: un caso que no se puede olvidar

En marzo de 2023, Ciudad Juárez fue escenario de una de las tragedias más graves . Cientos de migrantes de distintas partes del mundo quedaron atrapados en un centro de detención mientras intentaban regularizar su situación o cruzar a Estados Unidos.

El 27 de marzo se produjo un incendio que se originó por el amotinamiento dentro del centro migratorio. 40 personas perdieron la vida, atrapadas porque nadie abrió las puertas mientras el fuego consumía el lugar.

A pesar de la magnitud del desastre, Francisco Garduño , como comisionado y máxima autoridad del INM, nunca enfrentó la cárcel.

Su única sentencia fue una disculpa pública tras la tragedia...



Francisco Garduño, extitular del Instituto Nacional de Migración y cercano al expresidente #AMLO, tomó las riendas de la dependencia cuando millones de migrantes abarrotaban los muros en busca del sueño americano.

Justicia: una palabra que en México no se conoce

Judicialmente, el caso alcanzó a agentes migratorios, guardias de seguridad e incluso a algunos migrantes. Garduño fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, con la obligación de presentarse cada 15 días a firmar en Juárez.

Además, se comprometió a indemnizar a los familiares de las víctimas con millones de pesos provenientes del presupuesto federal, es decir, de los impuestos de todos los ciudadanos.

“En este país buscar justicia es casi peor que buscar una aguja en un pajar. Esto es un terrible precedente: cualquier funcionario público, incluso el titular de una institución, puede cometer un delito grave y el Estado termina pagando por ello, sin que se realice una verdadera reparación del daño.” narró Yesenia Valdez, abogada de defensa de víctimas.

La única sanción que recibió Garduño fue ofrecer una disculpa pública que pocos creyeron, cerrando su gestión protegido por lo que muchos consideran el manto de impunidad de la 4T.

Nuevo nombramiento en la SEP

A pesar de este historial, Francisco Garduño fue recientemente nombrado director general del Centro de Formación para el Trabajo dentro de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El nombramiento generó críticas inmediatas de organizaciones de derechos humanos y defensores de migrantes, quienes cuestionan la ética de colocar a alguien vinculado a una tragedia humanitaria en un cargo público.

Lo cierto es que mientras los migrantes continúan enfrentando condiciones precarias en la frontera, algunos otros prefieren ver hacia delante, como si nada hubiera pasado, porque ¿quién les pide cuentas?