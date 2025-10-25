Indignación por video en IMSS de Guanajuato: doctoras se graban como payasas mientras paciente grita de dolor
Doctoras del IMSS en Guanajuato se grabaron usando un filtro de payaso durante su turno, mientras una paciente gritaba y la ignoraron. Investigan el caso.
El sistema de salud en México no solo ha tenido señalamientos por la falta de medicamentos o instalaciones con cierta deficiencia, por falta de equipo, pero aunado a ello, algunas personas no demuestran la mejor actitud hacia los pacientes, como ocurrió en una clínica del IMSS en Irapuato, Guanajuato.
Una situación de indignación y burla se registró dentro de una unidad del Instituto Mexicano del Seguro Social en ese estado, donde dos doctoras ignoraron a una paciente que gritaba con desesperación y en lugar de ello se pusieron a grabar un video con filtro de payasas.
VIDE| Doctoras ignoraron gritos de paciente en clínica del IMSS
El caso se dio a conocer a través de una grabación que las doctoras hicieron. La imagen por sí sola deja mucho que decir, pues en lugar de acercarse a ver si la mujer necesitaba algo o sus gritos eran por algún malestar en específico, optaron por pasar un momento de diversión con el video.
"¡Por favor!”, gritaba la mujer, pero esto fu ignorado por completo por ambas doctoras, pues no se acercaron a ver la situación y hasta en el video se escucha “ya me dio migraña” en alusión a los gritos de la mujer.
"¡Dios mío!”, continuó gritando la mujer, pero la respuesta fue la misma; solo la ignoraron y comenzaron a reírse y estaban más preocupadas por acomodarse el filtro y salir bien en el video.
‼️DOCTORAS DEL IMSS SE BURLAN DE PACIENTE‼️— Vigía Hidalgo (@VigiaHidalgo) October 25, 2025
Dos doctoras del Hospital General No. 2 de Irapuato, en Guanajuato, se grabaron riendo y usando filtros de payaso mientras una paciente gritaba de dolor.
Las autoridades del IMSS ya investigan el caso para deslindar responsabilidades.
IMSS responde ante actuar de doctoras en clínica en Irapuato
El IMSS Guanajuato se pronunció al respecto sobre lo que pasó e informó que los hechos ocurrieron en el Hospital General de Zona No. 2 en Irapuato.
En una tarjeta informativa expuso que “reprueba categóricamente cualquier conducta contraria a los principios de respeto, ética y profesionalismo que rigen el servicio público y la atención médica”.
Mientras que indicó que las mujeres del video son médicas internas de pregrado, pero su actuación “no corresponden al código de conducta bajo el cual deben regirse las y los servidores públicos del instituto”.
Por ahora dio a conocer que ya se inició la investigación correspondiente para deslindar responsabilidades, y en su caso, aplicar las sanciones administrativas correspondientes.
Aunque la información del IMSS Guanajuato se dio a conocer el 22 de octubre, ya no dio a conocer si las doctoras fueron suspendidas, amonestadas o las dieron de baja.
🚨#IMSSGuanajuato informa: