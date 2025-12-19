Un niño con tumores en la garganta, sigue sin cirugía; Hospital Infantil de México afirma operar con normalidad

Tras la investigación realizada por Fuerza Informativa Azteca (FIA), en la que se dio a conocer el caso de Brandon, un niño de 8 años a quien le fue pospuesta una cirugía en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, la institución médica emitió una tarjeta informativa para fijar su postura ante los señalamientos difundidos.

Trabaja con normalidad, pero pospone la cirugía de un pequeño de 8 años

En el reportaje presentado por FIA, el menor explicó que su intervención quirúrgica fue cancelada, a pesar de que la requiere para retirar tumores que le fueron detectados en la garganta.

A partir de esta difusión, el hospital respondió asegurando que e s falso que existan cancelaciones generalizadas de cirugías por falta de material y que la operatividad del hospital se mantiene de manera continua y normal.

El Hospital Infantil de México afirma que del 1 al 15 de diciembre se realizaron exitosamente 386 procedimientos quirúrgicos y ambulatorios, garantizando el abasto necesario para cada uno de ellos.

Hospital Infantil de México|Captura de pantalla

Respecto al caso específico de Brandon, el hospital indicó que, debido a la Ley General de Protección de Datos Personales y a la confidencialidad médico-paciente, no puede detallar información clínica.

Sin embargo, precisó que el menor cuenta con expediente clínico activo, ha recibido valoraciones especializadas durante el mes de diciembre y se encuentra bajo un plan de tratamiento médico estructurado.

Según la institución, su condición actual no presenta criterios de urgencia médica ni riesgo inminente, sin explicar de manera puntual las razones por las cuales la cirugía fue pospuesta.

La falta de insumos en el Hospital Infantil de México

La vida de Brandon puede correr peligro ante la presencia de esos tumores en su garganta. “Eso hace que los pulmones no estén recibiendo suficiente oxígeno, le puede dar un paro por la misma situación”, dijo Guadalupe Zárate, mamá de Brandon.

Aun así, no les queda de otra, más que esperar, hacer de nueva cuenta el viaje desde la sierra de Oaxaca hasta ese hospital a principios del 2026.

“Estamos hablando como por marzo o abril, no hay probabilidad de que mi niño aguante de aquí a una cierta fecha”, dijo Guadalupe Zárate, mamá de Brandon.