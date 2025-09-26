Dos perritos quedaron atrapados en una casa donde se registró un incendio, pero gracias a la valiente labor de dos policías de la Ciudad de México (CDMX), los animales fueron rescatados, en tanto, los oficiales tuvieron que ser hospitalizados debido a la inhalación de humo.

Con el riesgo que implicaba, los oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) entraron a la casa y los sacaron, logrando poner a ambos perros fuera de peligro.

¡Desgraciados!



Policías rescatan a perrito abandonado en la plaza Perisur, CDMX; el can estaba deambulando en las tiendas -> https://t.co/3wA9cw2RUP pic.twitter.com/h52UmxnP87 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 27, 2025

Así fue el rescate de dos perritos atrapados en un incendio en CDMX

El incendio se registró en un domicilio de la alcaldía Álvaro Obregón, domicilio en donde los perritos estaban solos, informó la SSC de CDMX este jueves 25 de septiembre de 2025.

El hecho se suscitó, mientras los policías realizaban sus recorridos de seguridad y vigilancia en calles de la colonia Paraíso, cuando observaron una columna de humo que salía de una vivienda.

Al arribar, notaron que al interior de la casa que se incendiaba se encontraban unos perritos, por lo que entraron al domicilio y lograron rescatar a dos caninos de talla mediana, uno de ellos que se escondió debajo de la cama.

El valiente rescate fue grabado. El video muestra cómo los policías entraron a un cuarto y sacaron a uno de los perros que se encontraba escondido en la cama, evitando así que ambos animales quedaran atrapados más horas entre el humo.

¡Héroes sin capa!



Policías de la #CDMX rescataron a dos perritos que estaban atrapados en una casa en la alcaldía Álvaro Obregón donde se registró un #incendio https://t.co/NdeEyJHVnb pic.twitter.com/f5NzUj36ZM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 26, 2025

Incendio en casa fue por un cilindro de gas que se cayó

Minutos después, al lugar llegó personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, que logró sofocar el fuego y luego de realizar una revisión en el inmueble informó que el incendió fue provocado por la caída de un cilindro de gas de aproximadamente 20 kilogramos.

En la vivienda no se encontraban personas y los policías bancarios que participaron en el rescate de los perritos tuvieron que ser valorados por paramédicos, quienes los diagnosticaron con intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, de manera que fueron trasladados a un hospital para su atención inmediata.