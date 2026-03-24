Dieron su vida por el bosque... mueren dos brigadistas en incendio forestal en Tacámbaro, Michoacán

Murieron dos brigadistas mientras intentaban sofocar un incendio forestal en la zona boscosa de La Laguna, en el municipio de Tacámbaro, Michoacán.

Las víctimas fueron identificadas como Ismael García Espinoza y Rafael Alan Cornejo Ornelas, quienes quedaron atrapados por las llamas luego de que el viento cambiara repentinamente de dirección.

El incidente ocurrió la noche del lunes 23 de marzo, cerca del antiguo camino al basurero de Tacámbaro, donde el fuego se salió de control mientras los combatientes realizaban maniobras para contenerlo.

¿Cómo ocurrió la muerte de los brigadistas en Tacámbaro?

De acuerdo con reportes oficiales, los brigadistas intentaban controlar el incendio cuando el cambio de viento provocó que el fuego avanzara rápidamente, dejándolos sin posibilidad de escapar. Sus compañeros dieron aviso a las autoridades tras percatarse de la tragedia.

Al lugar acudieron policías municipales y personal de la Fiscalía Regional de Pátzcuaro, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes y realizaron el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense.

Condolencias y reconocimiento a los brigadistas fallecidos en Michoacán

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como Protección Civil de Michoacán expresaron su solidaridad con las familias de Ismael García Espinoza (jefe de la brigada) y Rafael Alan Cornejo Ornelas (combatiente forestal).

Ambos fueron reconocidos por su valentía y compromiso en la protección de los bosques de Michoacán, dejando un legado que, aseguran, permanecerá entre quienes continúan esta labor.

Incendios forestales en Michoacán: ¿cuál es la situación actual?

El incendio en Tacámbaro ya fue controlado, cerca de las 3 de la tarde de este martes, sin embargo las afectaciones tanto en vegetación y fauna silvestre son evidentes. Pero la emergencia no termina ahí.

En lo que va de la temporada de estiaje 2026, Michoacán acumula:



120 incendios forestales

1,400 hectáreas afectadas

90% del daño en pastizales y arbustos

Actualmente, hay dos incendios activos en el estado:



Uruapan

Hidalgo

Por su parte, el presidente municipal de Tacámbaro, Alejandro Fuerte García, habló sobre la tragedia en el incendio forestal. Lamentó la muerte de los dos brigadistas y señaló que le brindaron apoyo a las familias de las víctimas.

Aprovechó el mensaje para pedir a la población que eviten realizar quemas controladas, y que en caso de requerir hacerlas, pedir el apoyo de protección civil para que no ocurran accidentes fatales como el de ayer.

Al final de las labores de control sobre el incendio en La Laguna, los brigadistas guardaron un minuto de silencio en honor a sus compañeros caídos.

¿Cómo ayudar a brigadistas que combaten incendios en Michoacán?

Ante la gravedad de la situación, autoridades ambientales anunciaron la apertura de un centro de acopio para apoyar a los brigadistas.

A partir del 27 de marzo, la población podrá donar:



Alimentos enlatados

Agua

Bebidas electrolíticas

Suministros básicos

Estos apoyos serán entregados directamente a quienes enfrentan condiciones extremas en la primera línea de combate contra el fuego.

