Incendio en Guardería ABC: señalan al IMSS de ampararse para no atender a víctimas

Madres y padres víctimas del incendio en la Guardería ABC señalaron que el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, interpuso amparos para no brindar atención médica a las víctimas sobrevivientes.

En una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, afirman que el director del IMSS se niega a cumplir con las sentencias dictadas por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que le ordenan reconocer las lesiones y/o afectaciones que sufrieron.

Esto dice el documento entregado por padres de víctimas de la Guardería ABC

La asociación Manos Unidas por Nuestros Niños A.C. externó en un documento que Zoé Robledo “litiga en contra de las víctimas sobrevivientes” del incendio de la Guardería ABC “convirtiéndose en un constante y sistemático violador de sus derechos humanos”.

“En su afán de seguir privando a los jóvenes sobrevivientes de sus legítimos derechos como víctimas directas del incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, Zoé Robledo Aburto se niega a cumplir con las sentencias dictadas por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que le ordenan reconocer las lesiones y/o afectaciones que sufrieron en esa tragedia y les sigue regateando los derechos que consagran a su favor los diversos decretos presidenciales que se han emitido con motivo de este trágico acontecimiento.

“Le rogamos señora Presidenta que haga llegar la justicia a nuestros hijos e hijas que a más de 16 años de la mayor tragedia infantil que ha ocurrido en nuestro país, todavía tienen que andar reclamando en los tribunales lo que de mutuo propio debió haber reconocido el Instituto Mexicano del Seguro Social”, se lee en el documento.

¿Cuántos niños murieron tras incendio en la Guardería ABC?

El 5 de junio de 2009, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, un incendio consumió la Guardería ABC, donde murieron 49 menores de entre 10 meses y 4 años de edad, y 104 más resultaron lesionados o expuestos a la inhalación de gases tóxicos.

La Guardería ABC se instaló en agosto de 2001 en la colonia Y Griega. El lugar era una estructura tipo bodega que compartía un muro con una bodega de la Secretaría de Hacienda del estado, la cual era usada para almacenar placas vehiculares, además de muebles de oficina y documentos.

¿Qué pasó en la Guardería ABC en Sonora?

El predio tenía una capacidad autorizada para albergar 196 menores y funcionaba bajo el esquema de subrogación del IMSS, es decir, los servicios de cuidado de los menores eran realizados por particulares.

A las 14:45 horas comenzó un incendio en la bodega de Hacienda, el cual se propagó a la guardería y se propagó debido a que el techo tenía un recubrimiento de poliuretano y en el área de usos múltiples había un toldo de plástico (PVC).

Las investigaciones posteriores determinaron que la Guardería ABC no cubría con los requisitos de seguridad establecidos como la existencia de detectores de humo, señalización de las rutas de evacuación, cantidad mínima de extintores y número de salidas de emergencia.

