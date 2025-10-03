Incendio de la Guardería ABC: socia propietaria prófuga en EU es deportada y detenida en México

Luego del incendio de la Guardería ABC de Sonora ocurrido el 5 de junio de 2009, este viernes se dio a conocer que Sandra Lucía “N”, socia propietaria del lugar donde 49 bebés murieron y hubo 104 lesionados, enfrentará la justicia en México luego de ser detenida en Estados Unidos.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sonora, cumplimentó orden de aprehensión en contra de ella, quien fue entregada a las autoridades de nuestro país.

¿De qué está acusada Sandra Lucía “N” de la Guardería ABC?

La indagatoria de la FGR establece que la mujer es investigada por la presunta comisión de los delitos de homicidio y lesiones culposas, con relación a los hechos ocurridos en el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo.

“La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sonora, cumplimentó orden de aprehensión en contra de Sandra “T”, por los delitos de homicidio y lesiones culposas, con relación a los hechos ocurridos en el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, ello para que cumpla con la sentencia condenatoria dictada en su contra, por la comisión de dichos ilícitos”, dio a conocer la FGR este día.

El mandamiento judicial fue ejecutado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la FGR, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del gobierno de México, en la ciudad de Nogales, Sonora.

Posteriormente, la imputada fue trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil, en Hermosillo, a disposición del Juez de la causa.

Socia de la Guardería ABC se Sonora estaba prófuga en Estados Unidos

Sandra Lucia “N”, informó la FGR, estaba prófuga en territorio estadounidense, sin embargo, luego de diversas gestiones realizadas por la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales de la FGR, se efectuó su deportación controlada en la Garita l, Puerta México, Dennis DeConcini, en Nogales.

El 4 de agosto de 2025, la FGR informó que

Sandra Lucía “N” estaba prófuga desde 2022, y fue detenida por las autoridades norteamericanas en razón de que, habiendo sido sentenciada en México por un Juez Federal en dicho caso, incumplió con la condena de libertad condicional, y huyó hacia ese país.

Al respecto, desde septiembre de 2024, la FGR gestionó a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la detención provisional con fines de extradición de dicha persona, lo que dio como resultado su detención en Tucson, Arizona, por parte de las autoridades de Estados Unidos, quienes señalaron la fecha del 8 de octubre de este año, para la audiencia correspondiente.