¿Habrá contigencia en CDMX? Fuerte incendio levanta gran nube de humo en Iztapalapa: VIDEO

Un fuerte incendio se registró este sábado 21 de marzo de 2026 en una zona de pastizal en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México (CDMX).

Juan Manuel Pérez Cova, director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CMDX, informó que el incendio ocurre en una área aproximada de 3 hectáreas, en la colonia Ciénega Grande.

Video del incendio en pastizal en Iztapalapa

A tráves de su cuenta de X, el Jefe Vulcano compartió un video en el momento que el cuerpo de bomberos trabaja en el lugar para sofocar el incendio de pasto seco, tule y matorrales.

"Atendemos un incendio de pasto seco, tule y matorrales en un área aproximada de 3 hectáreas, en la colonia Ciénega Grande, alcaldía Iztapalapa. En el lugar, laboran 3 células de bomberos", indicó.

#AlMomento, atendemos un incendio de pasto seco, tule y matorrales en un área aproximada de 3 hectáreas, en la colonia Ciénega Grande, alcaldía Iztapalapa. En el lugar, laboran 3 células de bomberos. Continúo informando.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/aoam1tFnvl — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) March 21, 2026

Incendio por pasto seco y basura se registra en Iztapalapa

Previamente, los bomeros recibieron el reporte de otro incendio en la colonia Chinampac de Juarez, también en la alcaldía Iztapalapa, pero por fortuna no hubo lesionados.

El reporte de los bomberos indica que al acudir al lugar confirmaron que en el interior de un terreno baldío se encontró quemando pasto seco y basura en un área aproximada de 50 metros cuadrados.

Informamos que en el interior de un terreno baldío se encontró quemando pasto seco y basura en un área aproximada de 50 m². Sin lesiónados.#ServicioConcluido.@JefeVulcanoCova. pic.twitter.com/Rf0Jf1Fg9y — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) March 21, 2026



