A tres años del incendio en el INM en Ciudad Juárez, denuncian impunidad por la muerte de 40 migrantes

Este viernes, organizaciones de derechos humanos y colectivos que apoyan a migrantes regresaron al exterior del Instituto Nacional de Migración, bajo el puente internacional Lerdo, en Ciudad Juárez, para recordar una de las tragedias más graves en la historia reciente de la migración en México.

Hace tres años, en ese mismo lugar, un incendio dentro de la estación migratoria dejó 40 personas muertas y 27 lesionadas. Todo ocurrió luego de que se prendiera fuego a una colchoneta mientras los migrantes estaban encerrados. Las puertas no se abrieron a tiempo. Muchos no pudieron salir.

¿Por qué siguen las protestas a tres años del incendio en el INM en Ciudad Juárez?

Aunque ha pasado el tiempo, el reclamo sigue siendo el mismo, piden justicia. Durante la conmemoración, activistas colocaron cruces alrededor del inmueble, una por cada persona que perdió la vida. También realizaron un viacrucis y leyeron un posicionamiento público.

De acuerdo con las organizaciones, aún no hay una reparación integral del daño para las víctimas ni para sus familias. Además, aseguran que no todos los responsables han sido sancionados. Incluso señalan que el proceso de justicia ha sido “selectivo”, dejando fuera a funcionarios que tenían responsabilidad directa en el resguardo de las estaciones migratorias.

Los migrantes llegaron a la catedral de Ciudad Juárez con banderas y colocaron las listas de los nombres de cada una de las víctimas.



Hace 3 años murieron 40 migrantes en un incendio en el INAMI.



El reporte de @reynaldolarar pic.twitter.com/XELUaJ6Y7x — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 27, 2026

¿Qué se vio en el lugar de la tragedia migrante hoy?

El edificio sigue prácticamente igual. A pesar de los años, todavía se pueden ver las huellas del incendio, paredes ennegrecidas, ventanas con marcas de humo y rastros en los accesos donde los migrantes intentaron salir.

En los escalones de la entrada principal aún se distinguen las marcas de manos de quienes lograron escapar, muchas de ellas cubiertas de hollín.

El lugar permanece cerrado, con candados y resguardado por autoridades, como si el tiempo se hubiera detenido desde aquella noche.

¿Qué exigen las organizaciones de derechos humanos tras la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez?

Colectivos como Derechos Humanos Integrales en Acción, el Servicio Jesuita a Refugiados, el Hope Border Institute y casas del migrante reiteraron sus demandas:



Justicia para las 40 personas que murieron

Atención y reparación para los 27 sobrevivientes lesionados

Reconocimiento de 15 mujeres que, aseguran, no han sido consideradas víctimas

Castigo a todos los responsables, no solo a algunos

También pidieron garantías para que una tragedia así no vuelva a repetirse. Además, durante la jornada participaron personas migrantes y miembros de la comunidad internacional.

Una mujer venezolana recordó cómo esta tragedia impactó a su comunidad fuera de México y advirtió sobre el riesgo de olvidar con el paso del tiempo. Son 40 vidas, historias y familias que siguen esperando respuestas.

#Laotrafrontera Una misa en reclamo de justicia por los 40 migrantes muertos hace 3 años en el @INAMI_mx 12:00 hrs por el @YouTube de @AztecaNoticias pic.twitter.com/1zplcfumvS — Reynaldo Lara (@reynaldolarar) March 27, 2026

¿Qué hacer si eres migrante o conoces a alguien en tránsito?

Organizaciones recomiendan mantenerse informado, buscar apoyo en albergues certificados y, ante cualquier emergencia en México llamar al 911. Además, acercarse a organismos de derechos humanos puede marcar la diferencia en situaciones de riesgo.

