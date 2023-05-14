Canadá continúa en emergencia por incendios forestales: más de 80 siguen activos

Alberta, la principal provincia productora de petróleo de Canadá, continúa en emergencia por cuenta de un nuevo fin de semana caluroso y seco que implica un potencial foco de incendios forestales.

Las autoridades han advertido que todavía hay 85 incendios activos, de los cuales, 22 se consideran fuera de control. El tiempo inestable de la última semana ha obligado a evacuar a más de 16.500 personas de sus hogares.

Este escenario, que tiene en alerta al gobierno canadiense, ha paralizado la producción de energía en algunas provincias cercanas a Alberta.

Se han declarado alertas especiales en todo el oeste de Canadá, donde las autoridades han instado a la vigilancia, ya que se prevé que las temperaturas en algunas zonas alcancen los 30° Celsius (86°F), o entre 10 y 15 grados más de lo habitual.

Wildfire Alert May13 06:32PM. Take necessary precautions. This Alert is in effect for Chateh. https://t.co/TB3voRwU3h #ABemerg #ABfire — Alberta Emergency Alert (@AB_EmergAlert) May 14, 2023

"Seguimos en una situación extremadamente inestable y el riesgo de nuevos incendios forestales sigue siendo significativo en gran parte de la provincia. Se prevé que las condiciones de calor y sequía continúen durante el fin de semana y la semana que viene", declaró Bre Hutchinson, Director Ejecutivo de Gestión de Emergencias de Alberta.

Más de 100 incendios forestales en las últimas 2 semanas obligaron a unas 30.000 personas a abandonar sus hogares hasta el momento, mientras que los productores de petróleo y gas tuvieron que cerrar al menos 319.000 barriles equivalentes de petróleo al día equivalente al 3,7% de la producción nacional.

Continúan los incendios forestales en Alberta. Más de 1.500 bomberos forestales, equipos pesados y aviones cisterna están respondiendo a las conflagraciones.|Topher Seguin/REUTERS

“Estamos esperando condiciones cálidas y secas con pocas posibilidades de lluvia en la mayor parte de Alberta hoy. Estamos viendo condiciones generalizadas de cruce, lo que significa que la temperatura es superior a la humedad relativa. Estas condiciones conducen a un comportamiento extremo del fuego y supondrán un reto para nuestros bomberos sobre el terreno.” Josée St-Onge / Responsable provincial de información sobre incendios forestales en Alberta

El reciente enfriamiento y la lluvia ayudaron a los bomberos a atajar algunos incendios y a restablecer la mayor parte de la producción energética, pero las expectativas de un aumento de las temperaturas en los próximos días han avivado la preocupación por más recortes de producción y evacuaciones.

Autoridades que tratan de mitigar los incendios

El ejército canadiense está ayudando en las labores de extinción de incendios y recuperación en la provincia, donde se ha declarado el estado de emergencia desde el pasado sábado.

Más de 200 soldados fueron desplegados después de que, el gobierno del Primer Ministro Justin Trudeau, aprobara una solicitud de ayuda federal. Además se espera que unos 100 más se unan a ellos durante el fin de semana para apoyar las labores de mitigación de los incendios.

Continúan los incendios forestales en Alberta. Más de 1.500 bomberos forestales, equipos pesados y aviones cisterna están respondiendo a las conflagraciones.|ALBERTA WILDFIRE/via REUTERS

Soldados del 3er Batallón de la Infantería Ligera Canadiense, Princesa Patricia, y del 1er Regimiento de Ingenieros de Combate, trabajan ahora junto a unos 2.000 bomberos que luchan contra los incendios en toda la provincia.