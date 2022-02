Presidencia asegura que solventará inconsistencias halladas por ASF

La vocería de la Presidencia de México aseguró que se aclararán las inconsistencias encontradas en los tres megaproyectos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, aseguró en redes sociales que las observaciones que hizo la ASF sobre la Cuenta Pública 2020 se resolverán en los siguientes meses.

Al respecto detalló que en la refinería de Dos Bocas se reportaron inconsistencias de apenas 0.2% de 23 mil 880 pesos revisados.

En el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la ASF encontró 0.01% de inconsistencias de 17 mil millones de pesos.

En cuanto al Tren del Istmo, dijo el vocero de Presidencia, la ASF detectó el 0.6% de 858 millones de pesos.

Del análisis del presupuesto 2020, la ASF encontró en la refinería de Dos Bocas inconsistencias de apenas 0.2% de 23 mil 880 pesos revisados; en el AIFA de 0.01% de 17 mmdp; en el Tren del Istmo de 0.6% de 858 millones. Sus observaciones serán solventados en los próximos meses. — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) February 21, 2022

Nahle rechaza que haya observaciones de ASF en refinería Dos Bocas

Rocío Nahle, secretaria de Energía (Sener), indicó que las observaciones que la ASF realizó en la construcción de la refinería Dos Bocas ya se solventaron.

A través de redes sociales, Nahle explicó que se trabaja con la ASF para que la refinería llegue a buen puerto, cuya obra de construcción se inició en tiempo y forma, que dio como resultado “grandes ahorros”.

Ni retrasos, ni sobre costos, las observaciones que hizo la @ASF_Mexico ya se solventaron y seguiremos trabajando con esa dependencia, para que #DosBocas llegue a buen puerto!!!

Afortunadamente esta magna obra se inició en tiempo y forma, por eso se han logrado grandes ahorros. — Rocío Nahle (@rocionahle) February 20, 2022

Durante la conferencia mañanera, el presidente aseguró que las observaciones de la ASF halladas en la Cuenta Pública 2022 se irán aclarando, pues aseguró que en su administración no existe ya la corrupción y los saqueos.

“Se van a ir aclarando toda las inconsistencias que según la auditoría de la federación se encontraron en la Cuenta Pública 2022”.

“Recuerden de cómo llegaron a decir que la ASF en el AIF nos había costado el aeropuerto de Texcoco 300 mil millones, tuvieron que aceptar que se pagaron 100 mil millones a los contratistas que tenían compromisos con el gobierno anterior. En este gobierno no hay ladrones para que quede claro. Ya no hay como antes el saqueo que había y por eso si sale la cuenta pública pues no hay ningún problema”, dijo.