Piden senadores del PRD investigación a cuenta pública 2020

Senadores del PRD se pronunciaron porque se lleve a cabo una amplia y profunda investigación de las irregularidades reportadas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) de la cuenta pública 2020 y que se aplique la ley contra los responsables de los presuntos desfalcos.

En conferencia de prensa el senador Juan Manuel Fócil, en representación de su bancada, dijo que es necesario que se actúe legalmente contra quienes hayan cometido irregularidades y no quede este problema en la impunidad.

Indicó que se trata de una gran cantidad de recursos de todos los mexicanos despilfarrados en probables actos de corrupción que superan los 60 mil millones de pesos por lo que el caso debe llegar hasta sus últimas consecuencias. Señaló que la realidad de la corrupción salta a la vista de todos.

“Discúlpeme, es muchísimo dinero, hay que ver que caiga la gente responsable de toda esta tranza, porque mientras se dice que ya se acabó la corrupción pues la Auditoría Superior de la Federación nos está mencionando muchísimas irregularidades”.

Critican programas del Gobierno Federal.

Dijo que el reporte de la ASF muestra que son muchos los rubros en los que las cosas no andan bien y no están funcionando como los programas de Sembrando Vida así como el de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex.





“Los programas tanto de Sembrando Vida como Segalmex pues no están funcionando. Y aquí hay pagos sin comprobar, hay muchas cosas que pensábamos que estaba superado pero esto de tener pagos sin comprobar y las irregularidades por 5 mil 640 millones de pesos es demasiado”. La empresa Segalmex que antes era Conasupo y que se supone que Segalmex iba a garantizar la soberanía alimentaria, se acuerdan de aquel “sin maíz no hay país” y no sé qué tantos rollos más se gritaban en los mítines, pues resulta que hoy por hoy no tenemos soberanía alimentaria”.

El senador Fócil también criticó las irregularidades reportadas en las obras del Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas que insistió es necesario investigar a fondo por el bien del país y de la economía de todos los mexicanos.

“Por ejemplo, en la Refinería de Dos Bocas, por cierto, en mi estado Tabasco, se observaron 59.2 millones de pesos en pagos indebidos a trabajadores, pagos excedidos por desmonte de la selva, la que dicen que nunca desmontaron, pues sí, hay pagos excedidos en todo el desmantelamiento de los manglares que había alrededor de la Refinería, y contratos que fueron asignados de manera directa sin concursos. Esas son parte de las irregularidades en la Refinería de Dos Bocas”.