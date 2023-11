Recomiendan yoga y meditación a trabajadores atrapados en colapso de túnel de India

41 trabajadores de la construcción quedaron atrapados durante las obras de una autopista en India desde el 12 de noviembre pasado. Ahora, nueve días después del incidente, médicos recomiendan practicar yoga y meditación a las víctimas para calmar la ansiedad.

Los obreros estaban laborando en la construcción de un túnel en la comunidad de Uttarkashi, en el estado de Uttarakhand, en la zona de los Himalayas indios, cuando quedaron atrapados entre la tierra.

El túnel tiene una extensión de 4.5 kilómetros. A pesar de lo riesgoso, las autoridades han establecido contacto con los trabajadores, a quienes le han pasado alimentos y sugerencias de los médicos a las afueras de la zona de desastre.

“Les he dado (a los trabajadores atrapados) la sugerencia de tomar vitamina C, calcio y que beban solución salina para mantenerse hidratados. Les he pedido que descansen y practiquen yoga y meditación”, afirmó P.S. Pokhriyal, médico a las afueras de la zona de colapso.

| Reuters.

Ayer martes, las autoridades revelaron las primeras imágenes de los hombres atrapados en el túnel, quienes aparecen de pie en un espacio reducido y se comunican con integrantes de los equipos de rescate.

Los rescatistas reiniciaron la perforación entre una pila de 60 metros de escombros, con el fin de empujar una tubería que sea del tamaño suficiente para que los trabajadores puedan salir. Las labores de perforación debieron ser suspendidas el viernes 17 de noviembre pasado, debido a un problema con las máquinas y por temor a un nuevo colapso de la estructura.

Las autoridades de India tienen otros cinco planes para rescatar a los hombres, entre ellos, realizar una perforación vertical desde la cima de la montaña.

Trabajadores atrapados pueden desarrollar problemas de salud mental: Psiquiatra

Mientras que expertos en salud mental afirman que experiencias de este tipo pueden llevar a severa angustia mental.

“Psicológicamente, debe haber mucha angustia. Los síntomas pueden presentarse en forma de ansiedad, palpitaciones, pensamientos negativos graves y, en casos extremos, también puede haber deseos de morir”, afirmó Sandeep Vohra, psiquiatra a la televisora local ANI.

El especialista agregó que, cuando los rescaten, deben reunirse de forma inmediata con sus seres queridos, además de recibir ayuda psicológica.