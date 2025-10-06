Hallan cuerpo de hombre indigente en Periférico y Acueducto, ZMG de noche

La noche del pasado domingo se caracterizó por una serie de hechos que pusieron a prueba a los cuerpos de emergencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Desde un aparatoso accidente vehicular con pérdidas totales hasta lamentables hechos de violencia, la jornada reflejó la compleja situación de seguridad y movilidad en la ciudad.

Hallazgo de un cuerpo sin vida en Periférico y Acueducto

Un lamentable hallazgo tuvo lugar en el paso a desnivel de Periférico y Acueducto. Un hombre de aproximadamente 35 años fue encontrado recostado junto al muro de contención, aparentemente en situación de calle. Irónicamente, el cuerpo quedó postrado frente a un mural con motivos de la muerte.

Elementos de seguridad acudieron al sitio para confirmar el deceso. Hasta el momento, se desconocen las causas de la muerte, lo que ha obligado a las autoridades a iniciar las investigaciones correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar la necropsia de ley y esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre en situación de calle perdió la vida en el paso a desnivel que conecta el Periférico con la Av. Acueducto, policías municipales ya investigan las causas del fallecimiento.



Con información: Antonio Sánchez (@asancheztv) pic.twitter.com/elYR5uEWRS — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 6, 2025

Agresión armada a menor de edad por presunto conflicto amoroso

La violencia se hizo presente en la colonia San Martín de las Flores. Un joven de tan solo 16 años de edad fue víctima de un ataque a balazos sobre los cruces de la calle Cachi López Mateo y Pedro Moreno.

Según los primeros reportes, la agresión se derivó de una discusión de índole amorosa. Testigos indicaron que la víctima se encontraba conversando con una mujer cuando una tercera persona llegó y le disparó. El joven recibió dos impactos de bala, uno en el abdomen y otro en el brazo.

El menor fue trasladado de urgencia a un hospital, donde su estado de salud se reporta como delicado. La zona fue acordonada por elementos de seguridad mientras personal de la Fiscalía del Estado inició las investigaciones. El objetivo es esclarecer el ataque, determinar el móvil e identificar a los responsables de esta agresión.

🔴#IMPORTANTE | Esta madrugada un joven de 16 años de edad fue agredido con arma de fuego en la Col. San Martín de las Flores, el menor presenta dos impactos y fue trasladado a un puesto de socorros.



Con información: Antonio Sánchez, (@Asancheztv). pic.twitter.com/PtXCTpCAiA — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 6, 2025

Accidente en Periférico: Camión de carga vuelca y riega cientos de kilos de jitomate

Un accidente vehicular paralizó momentáneamente el flujo en una de las arterias más importantes de la ciudad: Periférico y la Villa Manzanillo. Un camión de carga que transportaba jitomates terminó volcado sobre la cinta asfáltica, resultando en la pérdida total de la mercancía, la cual quedó esparcida por todo el pavimento.

El conductor relató que el percance se debió a que no se percató de las llamadas “cola de caimán” (desniveles o bordos pequeños en el asfalto) en la vía, lo que le hizo perder el control de la pesada unidad. El chofer mencionó la falta de iluminación como un factor contribuyente al no poder identificar el peligro a tiempo. Afortunadamente, el conductor resultó ileso, aunque visiblemente afectado por el suceso.

“No me percaté de la colita esa de caimán y pues le di el tesón... me pegó en el eje delantero y me descontroló y me la dio,” narró el conductor. Elementos de Tránsito y Vialidad trabajaron durante horas para retirar el vehículo y limpiar el pavimento. Las autoridades han iniciado una investigación para determinar las causas exactas y establecer la responsabilidad del chofer por la carga derramada.