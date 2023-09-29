¡Tardaron cinco años! “El Bronco” recibe multa del INE por aportaciones indebidas

El excandidato presidencial independiente, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como "El Bronco" fue sancionado por el Instituto Nacional Electoral (INE) cinco años después de la contienda de 2018. Esto luego de comprobar que durante su campaña hubo financiamiento ilegal por 7.5 millones de pesos.

La Unidad Técnica de Fiscalización encontró que El Bronco recibió dinero de empresas, un hecho que la ley prohíbe, a través de diversas triangulaciones con personas físicas que aparecían como fachada.

La trama de esta red de operación operación no concluyó ahí: hay donantes no identificados y aportaciones que superan los topes permitidos. Además de aportaciones en especie que provinieron de la actividad empresarial de personas físicas.

INE acusa 'triangulación' de recursos

El INE pudo identificar que hubo una triangulación de recursos en efectivo de personas morales a personas físicas quienes posteriormente traspasaron los recursos a la campaña del excandidato.

Las personas morales o con actividad empresarial que hicieron contribuciones irregulares por dos millones de pesos a la campaña del independiente son Corporativo Aurayazuta S.A. de C.V., Organización Vortu S.A. de C.V., Betel Soluciones Integrales S.A. de C.V, Heriberto Díaz Rodríguez; Asociación de Charros Santa Rosa A.C; Andrés Hernández Campos; Grupo Satrema S.A de y Evangelina Ceballos Lorenzo.

Adicionalmente El Bronco recibió un millón y medio de pesos por parte de personas no identificadas y un millón 300 mil pesos le fueron aportados en especie por parte de personas físicas con actividad empresarial.

El INE estimó inicialmente una sanción para el excandidato por 13 millones de pesos. Pero todo ha quedado en una multa por 403 mil. Esto porque la ley establece que no se puede afectar la existencia digna de los sujetos sancionados ni su capacidad económica.

El día que "El Bronco" prometió mocharle las manos a los delincuentes

Una de las propuestas más extrañas que se presentaron en las elecciones presidenciales del 2018 la dio a conocer Jaime Rodríguez "El Bronco", cuando propuso "mochar las manos" de los corruptos y ladrones.

"Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público, y eso no es malo porque países que han salido de esa corrupción lo han hecho", dijo en aquel momento.