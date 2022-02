INE multa con 689 mdp a partidos políticos

El Instituto Nacional Electoral (INE) multa con 689 millones de pesos a los partidos políticos tras detectar diversas irregularidades en sus ingresos y egresos de 2020.

Morena ha sido el más castigado con prácticamente el 50% del monto.

La sesión enmarcó un nuevo choque entre los consejeros electorales y los representantes morenistas.

Esto después de que el INE sancionara una serie de traslados ilegales por más de mil millones de pesos desde los comités estateles del partido a un fideicomiso inmobiliario creado por el CEN de Morena.

El consejero, Ciro Murayama, sostuvo que no se sancionaba el uso de un fideicomiso, no satanizado por el INE , sino los traspasos no permitidos por la ley.

En tanto el representante de Morena, Mario Llergo, acusó al Instituto de sancionar indebidamente ya que los recursos estaban transparentados.

“Hay un ánimo de lastimar financieramente a mi partido”, acusó Mario Llergo.

Los recursos de ese fideicomiso inmobiliario serán devueltos a los comités estatales de Morena que deberán ahora crear fideicomisos locales para sus infraestructura.

Esto luego de una propuesta del consejero Uuc-kib Espadas respaldada por la mayoria.

El proyecto original planteaba que los recursos no usados en ese fondo, unos 700 millones de pesos, se reintegraran a la Tesoreria de la Federación como remantes del ejercicio fiscal 2020.