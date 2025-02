VIDEO: Así irrumpieron casa de inmigrante peruano en EU para detenerlo; “parecían locos": hija

Un desperdicio total de recursos o una muestra completamente innecesaria de fuerza, eso es lo que demuestra la presencia de una docena de agentes equipados con armas largas y escudos en un hogar de Florida, Estados Unidos.

El objetivo era un solo hombre, pero no un capo custodiado por un equipo de seguridad entrenado para matar, sino Dante López, un inmigrante peruano, con toda su vida hecha en ese país, cuyo pecado es haber entrado ilegalmente no una, sino dos veces a dicha nación.

Inmigrante peruano en EU fue separado de su familia

Se escucha el llanto de uno de sus hijos, quien no entiende por qué su padre debe irse. El consejo del abogado de la familia López fue que Dante no abriera la puerta, pero la irrupción de semejante comando terminó por convencerlo. Su hija Camilla también estaba en casa cuando 12 hombres se llevaron a su padre.

“Parecían locos, parecían locos. Estaban gritando, le gritaban a mi papá. Vi a mi papá, estaba asustado”, cuenta Camilla López, hija de migrante ilegal detenido.

Guerrilla en Perú obligó a inmigrante a regresar a Florida

Desde la casa de enfrente los vecinos grababan el video. Dante fue deportado hace más de tres años porque su visa expiró y no salió de Estados Unidos, pero su estancia en Perú fue mínima. Asegura que la guerrilla local lo amenazó de muerte y entonces decidió regresar a Florida; esta vez ilegalmente.

Desde el 2022, ahora ya con un brazalete de geolocalización, seguía ordenadamente su proceso de asilo. Nada importó que no tuviera ningún antecedente penal.

El abogado de los López asegura que esto, legalmente hablando, no debería haber ocurrido. “Eso no debería haber sucedido. Si la persona cumple con las reglas al pie de la letra, ha estado haciendo su registro. No es una amenaza para la comunidad. Se le debería permitir quedarse en casa y esperar sus procedimientos”, expresó Yoel Lemus, abogado de migración.

Pero también sabe que con Donald Trump en la Casa blanca, imágenes como esta serán como las nevadas invernales: predecibles, pero completamente inevitables.