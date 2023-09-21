Por tratar de tomarse foto para Instagram, sujeto muere tras caer de montaña en Austria

Un hombre de 42 años de edad cayó de una altura de 100 metros en Austria tras intentar tomarse una fotografía para publicarla en su perfil de Instagram en una montaña.

El sujeto originario de Inglaterra acudió a unas escaleras ubicadas en las Montañas Dachstein, cerca de Salzburgo, el martes 12 de septiembre de 2023. Sin embargo, el turista se precipitó de la escalera colgante conocida como “vía ferrata”, la cual está sujeta con cables de acero.

Dos helicópteros de los equipos de emergencia y paramédicos acudieron a la zona para el rescate. Sin embargo, nada pudieron hacer por el hombre, quien terminó por perder la vida. Los equipos de rescate recuperaron el cuerpo del sujeto que terminó en el fondo de las escaleras.

La escalera tiene 40 metros de largo y conecta la parte baja de la montaña Donnerkogel con la parte cuerpo del mismo pico. Las autoridades descartaron intervención de una tercera persona en el incidente.

“De acuerdo con la concusión de la investigación policíaca, es claramente un accidente”, señaló un vocero de la policía de Salzburgo al Daily Mirror.

¿Por qué son populares las Montañas Dachstein?

Las montañas Dachstein están ubicadas en los Alpes Calcáreos del Norte, en Austria. Es un conjunto de 439 cordilleras que cuentan con nombre propio.

En dicho lugar existe la atracción de la vía ferrata, la cual es frecuentada por influencer y otros usuarios de redes sociales para tomarse fotografías en dicha zona. Los visitantes usan arneses para subir y evitar la caída.

Sin embargo, en el año 2020, la atleta de deportes extremos Stefanie Millinger subió la escalera sin arnés y vistiendo un vestido de ballet.

Un portal que promociona la zona como atractivo turístico señala que esta escalera brinda impresionantes vistas de un glaciar, así como la gran altura de la montaña más alta de Austria, el Grobglockner.

