Rescatan a niño tras intento de secuestro en pleno Centro de Monterrey; chofer y policías evitan tragedia

El Centro de Monterrey, Nuevo León, vivió una noche de tensión y terror luego de que un niño de tres años fuera rescatado tras un intento de secuestro, gracias a la intervención de la Policía de Monterrey y la valentía de un chofer de camión urbano que impidió la huida de la presunta responsable.

Caos en el Centro de Monterrey tras el intento de secuestro niño

De acuerdo con datos preliminares compartidos por las autoridades de Monterrey, el intento de secuestro ocurrió cerca de las 20:20 horas en el cruce de Galeana y Washington, una de las zonas más transitadas del primer cuadro de la ciudad.

La madre del menor, de 24 años, relató que una mujer con comportamiento errático se le acercó para pedirle droga y, al recibir una negativa, le arrebató al niño de los brazos y corrió hacia una unidad del transporte público.

Reacción policial y de chofer evitó secuestro de niño en Centro de Monterrey

El conductor del camión, al notar los gritos de auxilio y la actitud nerviosa de la mujer, detuvo de inmediato la marcha y solicitó apoyo a las autoridades, bloqueando toda posibilidad de escape. Minutos después, oficiales de Monterrey abordaron la unidad y hallaron a la sospechosa de secuestro con el niño en brazos en los asientos traseros.

El menor fue rescatado sano y salvo, mientras que la agresora, aparentemente bajo los efectos de alguna sustancia, fue detenida en flagrancia y puesta a disposición del Ministerio Público, donde enfrentará cargos por privación ilegal de la libertad.

Autoridades locales destacaron que la coordinación entre la Policía y la ciudadanía fue clave para evitar una tragedia. Tras el hecho, se anunció el refuerzo de vigilancia en el Centro de Monterrey, zona que concentra gran afluencia de peatones y familias.

El caso generó amplia indignación en redes sociales, donde usuarios exigieron mayor presencia policial y apoyo psicológico para la madre y el menor.