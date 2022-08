VIDEO: Casco evita caída de cabello y autoestima en quimioterapia

Se trata de un objeto que protege más allá de lo físico, también cuida lo emocional, es un casco hecho en casa que evita la caída del cabello durante el tratamiento de quimioterapia.

Las mismas pacientes pueden hacerlo, solo tienen que seguir las instrucciones de Paula Estrada, su creadora, quien colocó un video en redes sociales, con fecha del 25 de abril de 2017.

A la fecha, el video sigue vigente, “yo esto lo use el 2009, durante todas mis quimioterapias que fueron de las más fuertes porque tuve metástasis y realmente tuve mi pelo durante toda la quimioterapia.”

Además tiene bases científicas, “el principio es que el frío produce vasoconstricción, la vasoconstricción disminuye la entrada de drogas al folículo piloso y eso da que se te preserve, y no se muera y se caiga el pelo”, confirmó el oncólogo Gonzalo Recondo.

Paula Estrada describe cómo hacerlo en casa y lo que se requiere como: bolsas de gel para congelar, cinta adhesiva, una modelo que brinde su cabeza para medir el casco, además da las indicaciones precisas de como usarlo antes, durante y después de la quimioterapia.

“Siempre, siempre tenés que usarlo desde la primer quimioterapia, no sirve usarlo de la segunda porque la medicación ya llegó al bulbo del pelo”, mencionó Paula Estrada.

La creación de Paula, una sobreviviente al cáncer de seno, que le diagnosticaron en 2009, ha ayudado mucho en el autoestima de pacientes argentinas con algún tipo de cáncer desde el primer día que iniciaron con quimioterapia.

“Fue la clave para el estado de ánimo mío, yo no siento nada, yo salgo de acá, me sacó el casco y vivo mi vida como cualquier persona, contó Elsa Ram paciente del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno”, (CEMIC), en Buenos Aires, Argentina.”

“Es cómoda, no molesta para nada, el frío es al principio cuando te pones el casco, te hace así como un poquito y después para mí, la verdad que es como sentir un poco frío en la cabeza pero no es algo que sea incómodo o que no puedas hacerlo”, dijo Vanina Pelliccia, quien también es paciente del CEMIC.

Paula venció el cáncer sin perder su cabello

Cuando le dieron el diagnóstico de cáncer de seno, Paula no se detuvo, al contrario, aseguró que vencería la enfermedad sin perder su larga cabellera y además lo compartió con millones de personas.

“Mi oncólogo me decía tú estás haciendo la quimio y bueno nada, feliz de la vida y cuando terminé, yo le dije a mí oncólogo, yo no me voy a guardar esto para mí, yo lo que quiero es que todas las personas tengan la posibilidad de que si yo pude no perder el pelo, que todo mundo lo pueda conservar también”, contó Paula Estrada.

Ahora estos cascos caseros congelados han ayudado a la autoestima de casi 60 mil pacientes con cáncer en tratamiento de quimoterapia en Argentina, Chile, México, España y Estados Unidos.