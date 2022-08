Invasión de jabalíes ¿Un peligro para la población?

La invasión de jabalíes es muy común en varias ciudades de España, en este caso ocurre en Barcelona, donde grandes grupos de esta especie animal pasea por las calles en busca de comida.

“Aquí en Barcelona tenemos este problema desde hace mucho tiempo. Desde 2010 creo que empezó con los verracos. Los verracos se fueron habituando al entorno urbano”, contó Carles Conejero, veterinario a cargo de las capturas programadas de jabalíes.

Autoridades señalan que por la invasión de jabalíes no les queda más opción que atraparlos y sacrificarlos, porque creen que representan un peligro para los humanos cuando bajan para buscar comida entre la basura, aunque después de hacerlo, regresen a la naturaleza.

“Se relacionan de manera aberrante con ellos, es decir, ellos al entregarle comida de origen humano al jabalí, lo único que hacen es provocarle la pérdida de sus instintos”, resaltó Conejero.

Alimertarlos, les provoca un daño irreversible

Los jabalíes se sienten atraídos por los contenedores de basura y por los habitantes que los alimentan, caminan por las calles, los parques, lugares que también les sirven para tomar la siesta y han llegado a las colonias.

“La gente debe entender que alimentar a los jabalíes los obliga a sobrevivir en un entorno en el que no pueden sobrevivir por sí mismos. Necesitan ayuda humana”, destacó Conejero.

De acuerdo con autoridades, la invasión de jabalíes ha ocasionado accidentes con personas que viajan en scooters o bicicletas y señalan que molestan a residentes cuando llevan bolsas con comestibles.

“Opino que esto es malo tanto para ellos como para nosotros, es un animal salvaje que se ha estado humanizando y urbanizando. El problema es que la gente se ha acostumbrado a darles de comer, ellos se han acostumbradon a venir a comer”, dijo el habitante Jordi Amat.

El año pasado, se registraron mil 200 incidentes por la invasión de jabalíes; este año, el más reciente sucedió en lo que va de este mes de agosto, una niña fue trasladada a un hospital, resultó herida luego de haberse encontrado con un jabalí, ocurrió en Cadaqués, en el noroeste de Barcelona.

Expertos señalan que en algunas zonas comienza la sobrepoblación de estos animales , como sucede en el Parque natural de Collserola, " tenemos un exceso de población de jabalies, esto se debe a la despoblación humana de las zonas rurales y de las tierras forestales”, resaltó

Conejero.



Finalmente son sedados y sacrificados

Para contrarrestar la invasión de jabalíes, durante la noche, el equipo de veterinarios los atrapa, utlizan redes para inmovilizarlos, después les inyectan un sedante y al final le ponen otra inyección que los duermer definitivamente.

“A ningún veterinario le gusta matar animales. No nos gusta y no deberíamos estar haciéndolo, pero, si tuviéramos controlados los factores sociales y ambientales, esto no sucedería”, resaltó Conejero.

Además de las capturas programadas, el plan de Barcelona para contrarrestar la invasión de jabalíes, incluye protección de los contenedores de basura, multar a los residentes que alimenten a estos animales y realizar campañas de conciencia social.

Los cuerpos de los jabalíes muertos son estudiados para detectar posibles enfermedades así como para descubrir o identificar hábitos alimenticios.