¡La isla de los Michis, sí existe! Ahí viven más de 100 gatos

Actualmente en la Isla de los Gatos es un lugar de 600 metros cuadrados donde viven más de 100 michis, se ubica en medio de un lago a las afueras de Shanghái, China.

Es la sede de una organización benéfica, razón por la cual, desde el mes pasado comenzaron a recibir michis que vivián en las calles de las zonas urbanas cercanas.

Un visitante de la Isla de los Gatos contó: “no me importa de qué raza sean, hay muchos gatos callejeros en mi vecindario y mi hijo y yo los alimentamos a menudo”.

La Isla de los Michis abrió el pasado 4 de septiembre y los residentes no dudaron en llevar a gatos que no tienen casa, al que sería su nuevo hogar.

“Sin la intervención humana, un gato callejero en un vecindario puede multiplicarse a más de 100 o incluso mil gatos en varios años. Por lo tanto, se necesita la intervención humana, pero sin destruir el medio ambiente, dijo Zha Zhenliang, gerente del Centro de Gestión de Gatos Callejeros de Shanghái.

Revisión veterinaria y esterilización

Antes de que los michis anden libremente por la Isla de los Gatos, deben pasar una cuarentena, en la que veterinarios evalúan su salud y luego los esterilizan.

Después de unos días de monitoreo y verificar que gocen de buena salud y disposición, los michis son liberados para que conozcan su nuevo hogar.

La Isla de los Michis está a cargo del Centro de Gestión de Gatos Callejeros de Shanghái, ellos manejan una política de trampas de liberación neutral que son conocidas por sus siglas en inglés como: TNR. Zha reafirmó que “es un método efectivo”.

El TNR es un programa en el que los mismos ciudadanos atrapan a los gatos callejeros de sus vecindarios, los llevan a una clínica para esterilizarlos y luego los devuelven al mismo lugar donde los encontraron, lo ideal es que quien lo acogió tambien lo alimente y le brinde refugio.

Adopción

La Isla de los Gatos ofrece un hábitat perfecto para los michis que llegan, además quien quiera adoptar uno, puede venir y encontrarse con el que podría ser su mejor compañía.

Sin olvidar que tomar la decisión de adoptar, implica una gran responsabilidad, “mis hijos quieren gatos, pero no me he decidido porque tendríamos que cuidarlos”, señaló un visitante, quien vio el anuncio de la Isla de los Gatos en redes sociales.

Se estima que en Shanghái, China hay 200 gatos callejeros por kilómetro cuadrado, es posible que el gobierno local tome medidas adicionales para controlar la población de michis.