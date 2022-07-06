FDA autoriza a las farmacias recetar píldora contra COVID de Pfizer

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA dijo el miércoles que autorizó a las farmacias con licencia estatal a recetar Paxlovid, la terapia oral contra el coronavirus que causa la Covid-19 de Pfizer Inc, para el uso en pacientes elegibles.

El uso de la píldora, autorizada para tratar a personas en riesgo recién infectadas con el fin de prevenir sintomatología grave, ha aumentado en las últimas semanas en línea con un incremento de los casos.

Today, we revised the EUA for Paxlovid (nirmatrelvir and ritonavir), to authorize state-licensed pharmacists to prescribe Paxlovid to eligible patients, with certain limitations to ensure appropriate patient assessment and prescribing of Paxlovid. https://t.co/DgCjHkdqgf pic.twitter.com/lWmoqk3xMx — U.S. FDA (@US_FDA) July 6, 2022

"Dado que Paxlovid debe tomarse dentro de los cinco días posteriores al comienzo de los síntomas, el permiso a los farmacéuticos con licencia estatal para recetar Paxlovid podría ampliar el acceso al tratamiento oportuno para algunos pacientes", dijo en un comunicado Patrizia Cavazzoni, directora del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA.

La agencia, FDA dijo que los pacientes que dieron positivo por Covid-19 deben llevar sus registros de salud para que los farmacéuticos los revisen en busca de problemas renales y hepáticos.

El regulador dijo que los farmacéuticos deben derivar a los pacientes a un profesional de salud con licencia para recetar medicamentos si no hay suficiente información para evaluar la función renal o hepática, o si se necesitan modificaciones debido a una posible interacción entre medicamentos.

Los pacientes también deben proporcionar una lista de los medicamentos que están tomando actualmente para que su farmacéutico pueda detectar fármacos que puedan reaccionar de manera adversa al Paxlovid, dijo la FDA.

Paxlovid está autorizado para el tratamiento de Covid-19 de leve a moderado en adultos y pacientes pediátricos (12 años de edad y mayores que pesan al menos 40 kilogramos o alrededor de 88 libras) con resultados positivos de pruebas virales directas de SARS-CoV-2, que tienen un alto riesgo de progresión a Covid-199 grave, incluida la hospitalización o la muerte. Los pacientes de la población autorizada que informen a su proveedor un resultado positivo de una prueba casera de diagnóstico rápido de antígeno o una prueba PCR positiva son elegibles para Paxlovid bajo la EUA.

Para tomar en cuenta

No se dispone de información suficiente para evaluar la función renal y hepática.

No se dispone de información suficiente para evaluar una posible interacción farmacológica.

Es necesario modificar otros medicamentos debido a una posible interacción farmacológica.

Paxlovid no es una opción terapéutica adecuada según la Hoja de datos actual para proveedores de atención médica o debido a posibles interacciones farmacológicas para las que no sería factible el seguimiento recomendado.

