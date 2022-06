Miles en España se manifiestan contra la expansión de OTAN

Unas 10 mil personas marcharon este domingo por el centro de Madrid, la capital de España en favor de la paz y en rechazo a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en particular a la cumbre que se efectuará ahí.

La Cumbre por la Paz “OTAN NO” que se desarrolló en Madrid, reiteró su rechazo al militarismo, a la vez que expresó su repudio a la alianza atlántica, y puso término a sus deliberaciones con la manifestación desde la estación de Atocha hasta Plaza de España.

El desfile por el Paseo del Prado, pasando por la fuente y el palacio de Cibeles, tomó la Gran Vía en una marcha en la que destacaron canciones emblemáticas como El pueblo unido, jamás será vencido, del chileno Víctor Jara, y La Muralla, basada en los versos del poeta cubano Nicolás Guillén.

Consignas por la paz, el repudio a las guerras y las invasiones, injerencias en los asuntos internos de las naciones con el uso de la fuerza militar y el irrespeto a la soberanía de los pueblos por la OTAN , además de duras críticas a la Unión Europea (UE), dominaron los carteles y señalamientos de los manifestantes.

En la Declaración Final de la llamada contra cumbre de Madrid, los participantes de diversos países indicaron que “la OTAN se convierte en una amenaza para la paz, en un obstáculo para avanzar hacia una seguridad compartida y desmilitarizada ".

Consideran que la OTAN es parte del problema

Consideraron que la alianza atlántica, que tendrá su reunión cimera los días 29 y 30 en el recinto ferial IFEMA-Madrid, da la espalda a los verdaderos problemas del planeta, a la sazón el hambre, la enfermedad, la desigualdad, el desempleo, la falta de servicios públicos, el acaparamiento de la tierra y riqueza, o la crisis climática.

ISABEL INFANTES/REUTERS Demonstrators take part in an anti-NATO protest ahead of the NATO summit, which will be held on June 28 and June 30 in Madrid, Spain, June 26, 2022. REUTERS/Isabel Infantes

Nuestra cumbre alternativa, por la Paz, contra la OTAN y contra las guerras, subraya la obligación como especie humana, de construir y defender la paz, de norte a sur, de este a oeste. Ello implica renunciar al militarismo como forma de encarar los conflictos, apuntó la declaración de la cita.

El Foro de Sao Paulo, la Federación Democrática Internacional de Mujeres, Ecologistas en Acción, Fundación de Pacifistas; Not to war, Not to Nato; Plataforma Madrid y asociaciones pacifistas de Francia, Alemania, Noruega, Suecia e Italia, entre otras, hicieron énfasis en mantener las protestas y no permitir a la OTAN dictar el futuro.