Papa Francisco critica el neoliberalismo y aboga por la redistribución de la riqueza

4 de octubre.- Este domingo el papa Francisco hizo una fuerte crítica al papel de las políticas económicas neoliberales en tiempos de Covid-19. A través de una encíclica dijo que la pandemia de COVID-19 era la última crisis que demostraba que las fuerzas del mercado por sí solas y las políticas económicas de “goteo” no han producido los beneficios sociales que afirman sus defensores.

Francisco también dijo que la propiedad privada no puede considerarse siempre un derecho absoluto en que algunos viven de forma extravagante mientras que otros no tienen nada. El título de la encíclica, llamada “Fratelli Tutti” (Todos Hermanos), provocó críticas por no utilizar un lenguaje inclusivo después de que fuera anunciada el mes pasado.

La encíclica, que Francisco firmó el sábado en Asís, trata temas como la fraternidad, la inmigración, la brecha entre ricos y pobres, las injusticias económicas y sociales, los desequilibrios en la atención sanitaria y la creciente polarización política en muchos países.

El papa apuntó directamente a la economía de “goteo”, la teoría defendida por los conservadores de que las desgravaciones fiscales y otros incentivos para las grandes empresas y los ricos acabarán beneficiando al resto de la sociedad a través de la inversión y la creación de empleo. “Hubo quienes nos hicieron creer que la libertad del mercado era suficiente para mantener todo garantizado (después del golpe de la pandemia)”, escribió.

Francisco denunció “este dogma de fe neoliberal” que recurre a “las teorías mágicas del ‘derrame’ o ‘goteo’... como la única solución a los problemas de la sociedad”. Una buena política económica, dijo, “hace posible que se creen puestos de trabajo, no que se recorten”. El pontífice repitió los anteriores llamamientos a la redistribución de la riqueza para ayudar a los más pobres y a un acceso más justo de todos a los recursos naturales.