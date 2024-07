Inundación en avenida López Mateos causa estragos y varamiento de vehículos en Guadalajara, Jalisco

Esta tarde de martes 16 de julio, la avenida López Mateos se convirtió en un escenario de caos y temor debido a una fuerte lluvia que en pocos minutos inundó la vialidad con niveles de agua superiores a los 50 centímetros. Debido a esto, varios vehículos quedaron varados y atrapados por el repentino ascenso del agua.

Testimonios de los afectados

Alma Delia Ornelas, una de las afectadas, describió el momento de desesperación que vivió a causa de la fuerte lluvia:

“Pues veníamos, se juntó el tráfico, el agua subió para arriba y podrás ver pues ya cómo está de aquel lado. Se quedó aquel lado donde estaba la basura y se me metió ahí hasta la cajuela, me abrió de la fuerza del agua... pensé que ya me iba a quedar ahí, pero me rescató un joven”.

Otro de los afectados fue Don Arturo Montes de Oca, quien salía de su trabajo cuando el diluvio lo sorprendió. Intentando evitar un árbol caído, terminó atrapado en medio de la inundación sobre la avenida López Mateos:

“Pues mira, estoy empapado de todo, de todo. Estoy empapado, y pues ni modo, son cosas del trabajo... ¿Toca tomárselo con actitud?... Sí, qué más queda”.

Las autoridades intervinieron para bajar los niveles del agua

En respuesta a la emergencia, personal de Protección Civil y Bomberos realizaron trabajos de desazolve, retirando basura de las alcantarillas para que el nivel de la inundación disminuyera. Elementos de movilidad también se sumaron a las labores y se movilizaron rápidamente para retirar obstáculos y agilizar el tráfico en la zona.

Esta situación pone de relieve la necesidad de mantener limpias las alcantarillas y la infraestructura de drenaje para prevenir futuros incidentes de esta naturaleza.

Mientras tanto, los conductores y residentes afectados deberán enfrentarse a las consecuencias de esta inesperada tormenta, en lo que las autoridades correspondientes limpian la zona afectada para que las vialidades queden libres y seguras para vehículos y transeúntes.