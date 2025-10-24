Investigan a adolescente que obligó a niños a tener relaciones sexuales en Besanzón, Francia

Un escalofriante caso indigna a Francia, un joven de 13 años es sospechoso de obligar a dos niños de tener relaciones sexuales con una niña de nueve años, el señalado responsable filmó el delito y lo subió a redes sociales para compartirlo con sus amigos. La policía local de Besanzón, ciudad donde ocurrieron los hechos, adelanta la respectiva investigación.

Investigan a menor de obligar a niños a tener relaciones sexuales

Un grave incidente de abuso sexual infantil ha conmocionado a la ciudad de Besanzón, donde un niño de 13 años fue inculpado por la violación de una niña de 9 años.

El caso se agrava por el hecho de que el adolescente no solo filmó el acto, sino que además compartió la grabación con sus amigos, según informó la Agencia France-Presse (AFP) citando a la fiscalía este jueves 23 de octubre.

Los sucesos ocurrieron a principios de octubre, a plena luz del día, en un aparcamiento local de un barrio de Besanzón que las autoridades se negaron a identificar.

La investigación se desencadenó cuando el adolescente de 13 años filmó una relación sexual forzada entre un niño de 8 años y la niña de 9 años.

El niño de 8 años está implicado en los actos, pero la fiscalía determinó que no es penalmente responsable debido a su corta edad.

Adolescente difunde videos de abuso sexual entre dos niños

El video de la agresión fue enviado por el adolescente a sus amigos. Fueron estos amigos quienes informaron a sus profesores, quienes a su vez alertaron de inmediato a la policía.

Al ser interrogados, las víctimas, el niño de 8 y la niña de 9, declararon a la policía que fueron obligados a participar en la agresión, señalando al menor de 13 años como el perpetrador. Los tres niños se conocían y vivían en casas cercanas, e incluso los más pequeños asistían juntos a la escuela.

Joven niega haber obligado a niños a tener relaciones sexuales

El joven de 13 años fue puesto bajo custodia policial el 15 de octubre. Aunque negó los hechos de violación y complicidad, y sostuvo que solo había filmado la escena, fue formalmente acusado de: violación, complicidad en la violación y grabación de imágenes de agresión.

El adolescente fue puesto bajo supervisión judicial y al cuidado de su familia, siendo reubicado en un barrio alejado de los otros dos niños para evitar nuevos contactos.