Después del “robo del siglo” al Museo del Louvre en París, Francia, Gérald Darmanin, ministro de Justicia del país, reconoció las fallas de seguridad que dieron como resultado el atraco.

Y es que un grupo de al menos tres sujetos subieron en un montacargas instalado en un camión, subieron y rompieron una ventana en el segundo piso de una de las instalaciones más visitadas en el mundo.

Robo al Museo del Louvre da imagen “deplorable” a Francia: Ministro de Justicia

El ministro de Justicia francés, Gérald Darmanin, reconoció abiertamente la falla en las medidas de protección durante una entrevista en la estación de radio France Inter. “Lo que está claro es que fallamos”, admitió, y calificó que el robo de las joyas da una imagen “deplorable” y “negativa” para Francia.

Según él, “los franceses esta mañana sienten que les han robado”, comparando la sensación con el incendio de Notre Dame, que impactó al país entero, incluso a quienes no profesaban la fe católica.

Vulnerabilidad al descubierto: Grúa a plena vista y falta de seguridad en las vitrinas del Museo del Louvre

Darmanin señaló que existen múltiples museos en París con objetos de valor incalculable, lo que hace indispensable una protección rigurosa. Sin embargo, admitió que la presencia de una grúa en la vía pública y la falta de seguridad en las vitrinas son elementos que deben ser investigados.

“Como exministro del Interior, sé que no se puede asegurar totalmente todos los sitios, pero la realidad es que alguien pudo colocar una grúa a plena vista en las calles de París, permitiendo que cinco minutos bastaran para llevarse joyas donde miles de visitantes pasean diariamente”, mencionó el funcionario.

Este robo no solo afecta la imagen internacional del Museo del Louvre, que recibió 8.7 millones de visitantes en 2024, sino que también pone en evidencia vulnerabilidades en la protección de objetos históricos y culturales esenciales para la identidad francesa. La policía continúa investigando el escape de los delincuentes, quienes huyeron en motocicletas tras el golpe.

Museo del Louvre sigue cerrado por segundo día consecutivo

El Museo del Louvre mantuvo sus puertas cerradas el lunes 20 de octubre de 2025 mientras las autoridades evalúan los daños y refuerzan las medidas de seguridad tras el robo de ayer. La oposición política aprovechó para criticar duramente al gobierno, calificando el robo como una “humillación nacional” que exige rendición de cuentas.

