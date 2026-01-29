De las aulas al ring: investigan caso de bullying en secundaria de Puerto Vallarta, Jalisco

Un video que circula en redes sociales volvió a poner el foco en un problema que sigue creciendo en las escuelas: el bullying. Esta vez ocurrió en las inmediaciones de la Escuela Secundaria Técnica número 15, en Puerto Vallarta, Jalisco, donde una alumna fue agredida físicamente por una compañera ante la mirada de otros estudiantes.

En las imágenes se observa a una menor, vestida con falda y suéter azul, sujetar del cabello a otra alumna, quien portaba falda azul y blusa blanca. La agresora la arroja al suelo y continúa golpeándola , mientras la víctima intenta protegerse como puede. Todo ocurre a plena vista de otros estudiantes, también menores de edad, que observan sin intervenir.

Aunque se escucha que algunos compañeros le piden a la agresora que se detenga, nadie entra para ayudar directamente a la víctima. El video, por su crudeza, generó indignación inmediata entre padres de familia y usuarios en redes sociales.

Autoridades educativas confirman investigación de agresión en escuela secundaria de Puerto Vallarta

Tras la difusión del video, autoridades educativas confirmaron que ya se investiga el caso. El secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, explicó que la agresión ocurrió fuera del plantel, pero aun así se activaron los protocolos correspondientes ante el caso de bullying .

“Fue al exterior de la escuela. Estamos llamando a las familias involucradas para poder deliberar”, señaló el funcionario, quien reconoció la gravedad del caso y la necesidad de atenderlo de manera integral.

La escuela también reaccionó. A través de su página oficial de Facebook, la Secundaria Técnica 15 publicó un comunicado en el que condenó los hechos y aseguró que se actuó conforme a los protocolos de actuación establecidos para este tipo de situaciones.

Investigan caso de bullying en secundaria de Puerto Vallarta, Jalisco|Especial

Alumna agresora fue suspendida de la secundaria de Puerto Vallarta, pero no expulsada

La directora encargada del plantel, Rebeca González Martínez, confirmó que la alumna agresora fue suspendida de manera inmediata. Sin embargo, aclaró que el proceso no implica una expulsión automática.

Flores Miramontes explicó que existe un procedimiento formal para dar de baja a un estudiante y que este tipo de decisiones no pueden tomarse de manera unilateral. En algunos casos, dijo, se opta por el cambio de escuela como una medida correctiva, pero siempre cuidando los derechos de ambas partes.

“La idea es garantizar la protección de la niña agredida y también que la menor involucrada pueda ser reubicada”, señaló.

Padres denuncian agresión en Escuela Secundaria Técnica #15 ante la Fiscalía

Más allá del ámbito escolar, el caso ya escaló al terreno legal. Autoridades estatales confirmaron que los padres de la víctima presentaron una denuncia ante el Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de Jalisco, lo que abre una investigación formal por la agresión.

Este paso refleja el hartazgo de muchas familias frente a situaciones de violencia escolar que, en ocasiones, son minimizadas o normalizadas.

En su comunicado, la Secundaria Técnica 15 aseguró que seguirá trabajando para que el plantel sea un espacio seguro, basado en el respeto, la empatía y la convivencia. El mensaje se difundió justo en el marco del Día Internacional de la Educación, una fecha que contrasta con lo ocurrido.