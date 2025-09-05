Hombre maniatado en Coyoacán: Operativo revela turbios detalles tras catear hogar en Tlalpan

Un operativo en la alcaldía Tlalpan, que incluyó la detención de tres presuntos delincuentes y el cateo a un inmueble, ha revelado una pista clave en la investigación del homicidio de un hombre que fue hallado maniatado y sin vida a principios de semana en la alcaldía Coyoacán.

En la propiedad intervenida, las autoridades encontraron el chasis de un automóvil que presuntamente pertenecía a la víctima, el cual estaba siendo desvalijado.

Esta acción, encabezada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ), se derivó de trabajos de investigación que siguieron al macabro hallazgo en la colonia Barrio San Lucas.

#BoletínSSC | #CATEO | En seguimiento al hallazgo de un cuerpo sin vida en @Alc_Coy, policías de la #SSC mediante trabajos de investigación, identificaron a uno de los probables responsables, por lo que, en coordinación con personal de @FiscaliaCDMX, ejecutaron una orden de cateo… pic.twitter.com/CF53GJomee — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 5, 2025

El macabro hallazgo en Coyoacán

La investigación se inició la mañana del lunes, cuando vecinos de la colonia Barrio San Lucas, en Coyoacán, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 35 años sobre la calle Pensilvania. La víctima estaba maniatada de pies y manos y presentaba visibles signos de violencia, lo que desató una fuerte movilización policial en la zona.

En seguimiento al homicidio, los trabajos de inteligencia llevaron a los oficiales a una propiedad en la calle Textitla, de la colonia Valle Escondido, en Tlalpan. En ese lugar, observaron a tres hombres manipulando lo que parecía ser un arma de fuego. Al notar la presencia policial, los sujetos arrojaron una bolsa a un vehículo semidesarmado e intentaron huir, pero fueron detenidos.

Durante esta primera detención se les aseguró un arma de fuego tipo subametralladora y más de 100 dosis de presunta marihuana y cocaína.

#CDMX | Encuentran sin vida y con signos de violencia a un hombre, en Coyoacán.



Ocurrió en calles de la colonia Barrio San Lucas al sur de la capital.



📹 | @PLATA11CDMX pic.twitter.com/B3hjO1ufbT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 1, 2025

El cateo en Tlalpan: Encuentran el auto de la víctima desvalijado

Al percatarse de que en el inmueble estaban desarmando un automóvil, y ante la sospecha de que el lugar fuera un deshuesadero clandestino, la policía mantuvo la vigilancia y solicitó una orden de cateo.

Como resultado de la inspección, los uniformados encontraron el chasis de un automóvil color azul, que según las indagatorias, coincide con las características del vehículo propiedad del hombre asesinado en Coyoacán. Además, se aseguraron otras 42 bolsitas con aparente marihuana.

Este hallazgo se convierte en la principal prueba que vincula a los detenidos con el homicidio. El inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial, mientras que los tres hombres quedaron a disposición del Ministerio Público, quien continuará con la investigación para esclarecer su participación en el crimen.

