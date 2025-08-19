Liberan a Miss Guerrero 2024 tras detención en la Acapulco–Chilpancingo; familiares lo confirman

Isadora Lagos, Miss Guerrero 2024, fue liberada este domingo 17 de agosto tras haber sido detenida en un operativo de la Guardia Nacional en la carretera Acapulco–Chilpancingo, a la altura de la caseta de La Venta el pasado jueves. La exreina de belleza viajaba en una camioneta cuando autoridades localizaron un arma de fuego, presuntamente de uso exclusivo del Ejército.

¿Cómo ocurrió la liberación de Isadora Lagos, Miss Guerrero 2024?

De acuerdo con familiares cercanos, la joven fue liberada bajo las reservas de ley, ya que no se hallaron elementos suficientes para mantenerla en prisión. Informaron que, tras ser puesta en libertad, ya se encuentra en su domicilio, acompañada de su familia, mientras su equipo jurídico trabaja en la acreditación de la posesión legal del arma asegurada a su acompañante.

Hasta ahora, ninguna autoridad federal ha emitido un comunicado oficial sobre la liberación, aunque se confirmó que el proceso legal continúa abierto y dependerá de las investigaciones ministeriales. El caso ha generado expectativa, tanto en Guerrero como a nivel nacional, por el perfil público de Lagos.

¿Cómo fue la detención de Isadora Lagos y de qué se le señala?

La detención ocurrió el pasado 14 de agosto, cuando elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana interceptaron la camioneta en la que viajaba la ex Miss Guerrero junto con tres personas más.

Durante la revisión localizaron un arma corta con dos cargadores y cartuchos. Aunque se señaló que el arma estaba bajo resguardo de un presunto escolta, todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que la carpeta de investigación sigue abierta respecto de las otras personas implicadas.

La autoridad ministerial continuará con los peritajes y entrevistas, además, coordinará diligencias con instancias federales para determinar responsabilidades y, en su caso, judicializar los hechos. Hasta que exista una resolución, todas las personas señaladas se presumen inocentes.