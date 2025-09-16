¡Escalada de tensión en Medio Oriente! Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) confirmaron el inicio de una nueva fase en la ofensiva militar de Israel en Gaza, al expandir sus operaciones terrestres en la ciudad como parte de la operación “Carros de Gedeón II” (Gideon’s Chariots II).

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por el Ejército de Israel, durante las últimas 24 horas las tropas comenzaron a avanzar conforme al plan estratégico previamente establecido, todo esto con el objetivo de consolidar sus logros obtenidos en los combates previos, además de alcanzar las metas marcadas por el Gobierno de Israel en el marco del conflicto.

⭕️ IDF troops have begun expanding ground operations in Gaza City as part of Operation Gideon’s Chariots II



In the past day, IDF activity in Gaza City has began according to the operational plan, and is expected to expand in line with the current situational assessment.



¿Qué busca Israel con esta nueva ofensiva terrestre?

Conforme a las autoridades militares, la expansión terrestre en Gaza tiene como finalidad debilitar la capacidad operativa de los terroristas de Hamás, además de asegurar un mayor control territorial en zonas consideradas estratégicas. Las Fuerzas de Defensa de Israel señalan que el movimiento responde a una evaluación situacional, lo que sugiere que las operaciones podrían intensificarse en los próximos días.

Preocupación internacional por la situación humanitaria en Gaza

Cabe señalar que la entrada de tropas israelíes en Gaza ha generado inquietud en la comunidad internacional, especialmente por el impacto que podría tener en la población civil. Organismos de derechos humanos y agencias de la ONU han advertido acerca del riesgo de una crisis humanitaria mayor, ante los reportes de desplazamientos masivos, además de la dificultad para el acceso a ayuda médica y alimentos.

La situación en Gaza se mantiene crítica, con cortes de electricidad, hospitales saturados, además de un creciente número de familias obligadas a abandonar sus hogares.

Expertos en política internacional coinciden en que esta expansión militar marcará un punto de inflexión en la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, ya que representa un aumento significativo de la presencia terrestre israelí dentro de La Franja de Gaza; sin embargo, el desenlace dependerá tanto de la capacidad de resistencia de Hamás como de la presión internacional para detener la ofensiva. Esta nueva escalada militar abre nuevas interrogantes: ¿será posible frenar la violencia antes de que se agrave la crisis humanitaria en Gaza?