tva (1).png

Israel inaugura hospital temporal en Ucrania

El hospital que Israel instaló en Ucrania cuenta con capacidad para atender a 150 personas y tuvo un costo de 6 millones de euros.

hospital ucrania israel
|Twitter @halpst

Escrito por: Azteca Noticias

Este martes, el gobierno de Israel inauguró un hospital temporal en la ciudad de Mostyska, al este de Ucrania, para apoyar a los ciudadanos durante el conflicto militar con Rusia, que ha dejado más de 800 civiles muertos.

El hospital llevará el nombre de Estrella brillante y fue instalado en honor a la primera ministra isrealí Golda Meir, quien nació en Ucrania.

Durante la ceremonia de inauguración del nosocomio Estrella brillante, el embajador de Israel, Yoav Bistritzky, señaló que el gobierno israelí continuará ayudando al pueblo de Ucrania “en estos momentos difíciles, con la esperanza de una solución pacífica”.

Por su parte, el doctor Yoel Har Even, director del hospital Estrella Brillante, señaló que la misión del proyecto es dejarle claro a los ucranianos que no están solos “en el caos que se produjo”.

En la ceremonia de inauguración estuvieron presentes ucranianos como la viceministra de Salud, el gobernador de Lviv y la alcaldesa de la ciudad de Mostyska. También acudieron algunos funcionarios israelíes.

Hospital de Israel en Ucrania costó 6 millones de euros

La embajada de Israel en Ucrania informó que el hospital temporal en Ucrania tuvo un costo de cerca de seis millones de euros, y estará activo por lo menos todo el mes de abril para atender a heridos por el conflicto con Rusia.

El hospital tiene la capacidad para atender a 150 pacientes, cuenta 66 camas, y operarán cerca de 60 profesionales de la salud. Con el proyecto, también se encargarán de atender a los refugiados.

“Estén orgullosos de todas las acciones tomadas por el Estado de Israel: envíos de medicamentos, el establecimiento de un hospital de campaña y operaciones en otras dimensiones”, dijo Naftali Bennett, primer ministro israelí.

Añadió que Israel avisó al presidente ruso Vladimir Putin sobre la instalación del hospital temporal y le indicó dónde estaría ubicado para asegurarse que las tropas rusas no atacarán el lugar.

Tags relacionados
Ucrania