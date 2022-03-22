Israel inaugura hospital temporal en Ucrania

Este martes, el gobierno de Israel inauguró un hospital temporal en la ciudad de Mostyska, al este de Ucrania, para apoyar a los ciudadanos durante el conflicto militar con Rusia, que ha dejado más de 800 civiles muertos.

El hospital llevará el nombre de Estrella brillante y fue instalado en honor a la primera ministra isrealí Golda Meir, quien nació en Ucrania.

Durante la ceremonia de inauguración del nosocomio Estrella brillante, el embajador de Israel, Yoav Bistritzky, señaló que el gobierno israelí continuará ayudando al pueblo de Ucrania “en estos momentos difíciles, con la esperanza de una solución pacífica”.

החלה הקמת בית החולים באוקראינה. משלחת הסיוע תמריא ביום שני בבוקר.



במהלך סוף השבוע נחתו מטוסי המטען ומשאיות הובילו את הציוד למעבר הגבול ״מאדיקה״ ומשם לעיר ״מוסטיקה״ שם יוקם בית החולים.



📷 צוות הקמת בית החולים "כוכב מאיר" pic.twitter.com/iWfaH6Ct47 — משרד החוץ (@IsraelHebrew) March 19, 2022

Por su parte, el doctor Yoel Har Even, director del hospital Estrella Brillante, señaló que la misión del proyecto es dejarle claro a los ucranianos que no están solos “en el caos que se produjo”.

En la ceremonia de inauguración estuvieron presentes ucranianos como la viceministra de Salud, el gobernador de Lviv y la alcaldesa de la ciudad de Mostyska. También acudieron algunos funcionarios israelíes.

Hospital de Israel en Ucrania costó 6 millones de euros

La embajada de Israel en Ucrania informó que el hospital temporal en Ucrania tuvo un costo de cerca de seis millones de euros, y estará activo por lo menos todo el mes de abril para atender a heridos por el conflicto con Rusia.

El hospital tiene la capacidad para atender a 150 pacientes, cuenta 66 camas, y operarán cerca de 60 profesionales de la salud. Con el proyecto, también se encargarán de atender a los refugiados.

My last assignment before leaving for the airport, back to #Israel, was talking to 40+ doctors about the 🇮🇱 field hospital we’re opening in 🇺🇦 tomorrow. Inspiring Mayor Miroslava and dedicated team, all looking forward to collaborating for the people in Lviv region.@MASHAVisrael https://t.co/iXXpLec0et pic.twitter.com/LyBDPuaYvL — Simona Halperin (@halpst) March 21, 2022

“Estén orgullosos de todas las acciones tomadas por el Estado de Israel: envíos de medicamentos, el establecimiento de un hospital de campaña y operaciones en otras dimensiones”, dijo Naftali Bennett, primer ministro israelí.

Añadió que Israel avisó al presidente ruso Vladimir Putin sobre la instalación del hospital temporal y le indicó dónde estaría ubicado para asegurarse que las tropas rusas no atacarán el lugar.