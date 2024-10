A un año del ataque de Hamás, Israel recibe misiles desde Gaza

En el primer aniversario de la incursión de terroristas de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, los habitantes de dicho país de Medio Oriente amanecieron con alertas de misiles este lunes.

Los proyectiles eran lanzados desde la Franja de Gaza hacia Tel Aviv, una región donde normalmente no reciben ataques. Fuerza Informativa Azteca (FIA) se desplazó hacia la zona, donde hay dos lesionados por esquirlas de los misiles.

Cabe recordar que esos cohetes en su mayoría son detenidos por el Domo de Hierro , pero el 5% de ellos caen en zonas no residenciales.

Esta tarde habrá un homenaje en la playa de los secuestrados, para pedir la liberación de las 109 personas raptadas en los ataques de Hamás contra Israel hace un año.

¿Qué pasó el 7 de octubre de 2023 en Israel?

El amanecer del 7 de octubre de 2023 se convirtió en uno de los más sombríos en la historia israelí. Esa mañana, mientras la mayoría de los israelíes celebraban el ‘Simjat Torá', la tranquilidad se vio abruptamente interrumpida por una serie de ataques coordinados por el grupo terrorista Hamás .

Cientos de militantes cruzaron la frontera desde Gaza, atacando varios kibutz y un festival de música electrónica llamado Supernova. En instantes, casi 700 personas fueron asesinadas en sus propias casas o en calles cercanas al tratar de escapar o de volver para ayudar

Secuestrada por Hamás da su testimonio

“Había 10 hombres a mi alrededor. Sentí que me tomaban como si fuera una especie de objeto. No podía soportarlo. Mi instinto era simplemente luchar, hacer lo que pudiera. Tenía mucho miedo de que me violaran allí y de que me arrastraran por las calles de Gaza y exhibieran mi cuerpo por todas partes. Le tenía más miedo a eso que… a ser asesinada”, narró Amit Sousana, secuestrada durante 55 días por Hamás.

En cuestión de horas, casi mil 200 israelíes fueron asesinados, y más de 250 personas fueron secuestradas.

Los eventos de ese día desataron una guerra regional que ha dejado hasta ahora un saldo devastador: cerca de 50 mil vidas perdidas y ciudades enteras convertidas en escombros.

La brutalidad del ataque de hace un año fue tal que muchos sobrevivientes describieron escenas apocalípticas, con cuerpos esparcidos y un caos indescriptible. “Qué crueldad”, expresó un sobreviviente, cuestionando cómo se podía atacar a familias y niños.

Israel toma represalias contra Hamás

La reacción del gobierno israelí fue inmediata. En respuesta a la masacre y a la toma de rehenes, Israel lanzó la Operación “Espadas de Hierro”, con el objetivo de destruir la infraestructura militar de Hamás.

No obstante, esta ofensiva también resultó en daños colaterales significativos, afectando a la población civil palestina. Según informes, casi el 70% de los edificios en Gaza han sido destruidos, dejando a millones desplazados y sin hogar.

En Gaza, voluntarios luchan contra el hambre de los desplazados

La guerra no solo se limitó a Gaza; también se extendió hacia el norte, donde Hezbolá, otro grupo respaldado por Irán, intensificó sus ataques contra Israel. En pocas semanas, Beirut quedó devastada, con miles de muertos y desplazados.