Joven usa donativos para comprarse auto de lujo en Italia

Una joven de 22 años compró un auto de lujo con los donativos que recibió para que se comprara una casa en Italia, luego de que sus padres la habían corrido de su hogar debido a su orientación sexual.

Una vez que la mujer identificada como Malika Chalhy fue sacada de su hogar, una prima le abrió dos recaudaciones en el portal web GoFundMe para ayudarla a conseguir una nueva vivienda. Con la primera juntó cerca de 170 mil dólares, mientras que con la segunda, que aún sigue abierta, lleva 15 mil dólares. En total suma 3 millones 700 mil pesos.

“Quería darme un capricho. Me compré un buen coche, podría haberme comprado uno pequeño y no lo hice. Sí mentí sobre el coche es porque me encerraron, me metieron en un armario”, dijo la joven, de acuerdo con medios de comunicación extranjeros.

Después de que recibió los donativos se vio a Malika Chalhy conduciendo un auto de lujo modelo Mercedes-Benz Clase A por las calles de Milán, en Italia, de acuerdo con medios locales.

Joven trata de ocultar el auto de lujo

Después de que la joven fue vista con el auto de lujo por las calles de Italia trató de ocultarlo y mencionó que pertenecía a los padres de su pareja, con quien vive en Milán. Sin embargo, después admitió que lo compró con el dinero de los donativos.

De acuerdo con la página de la automotriz en México, el auto de lujo que adquirió la joven de 22 años tiene un precio que va desde los 723 mil 900 hasta 1 millón 351 mil 900 pesos.

El caso de Malika Chalhy se volvió famoso en los medios de comunicación de Italia por la discriminación que sufrió por parte de sus padres cuando les contó sobre sus preferencias sexuales. Incluso presentó como prueba un audio que le envió su mamá en el que la discriminaba por ser lesbiana.

Después de ser discriminada, la joven recibió donativos de personas que se solidarizaron con ella porque sus padres no la dejaron sacar sus pertenencias de la casa, por lo que tuvo que recurrir a amigos para poder dormir bajo un techo.

