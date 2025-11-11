ITALIKA promueve cómo ser el mejor copiloto en una rodada

ITALIKA impulsa una cultura de conducción más segura al destacar la importancia del copiloto en cada rodada. Ser acompañante no es solo ocupar el asiento trasero, sino asumir un rol activo de equilibrio, comunicación y responsabilidad que, sin duda, marca la diferencia para vivir una experiencia más fluida.

ITALIKA subraya que el copiloto es un aliado del piloto, ya que su peso y movimientos influyen en el comportamiento de la motocicleta, por ello, recomienda conocer el tipo de moto antes de subir y establecer un lenguaje de señas claro para comunicarse durante el recorrido. La coordinación es clave para conservar el control y evitar incidentes.

La marca recuerda que la seguridad no distingue roles: el copiloto debe portar equipo completo de protección, como un casco certificado, chaqueta con protecciones, guantes reforzados, pantalones resistentes y botas adecuadas. ITALIKA enfatiza que cada elemento puede salvar vidas y brindar mayor confianza al viajar.

Se debe usar equipo completo de protección|ITALIKA

La postura y sincronización son factores determinantes para la estabilidad: el copiloto debe mantener el cuerpo relajado, acompañar la inclinación del piloto en curvas y evitar apoyarse en su espalda. Usar las asas traseras para sostenerse mejora el balance y permite que ambos se muevan como una sola unidad durante la rodada.

Comunicación, clave al viajar en moto para reaccionar en cualquier imprevisto

Antes de salir, ITALIKA recomienda acordar la ruta, las paradas y las señales que se usarán durante el trayecto. La comunicación constante refuerza la confianza y permite reaccionar mejor ante cualquier imprevisto.

Además, ITALIKA invita a los copilotos a mantener una atención activa durante todo el recorrido, aunque no conduzcan, deben estar atentos a los obstáculos, cambios de clima y maniobras de otros vehículos.

Finalmente, la compañía recuerda que ser copiloto no es un papel secundario, sino una responsabilidad compartida que exige empatía, sincronía y compromiso. Con la preparación adecuada y un buen equipo de protección, cada copiloto puede convertirse en el mejor compañero de viaje.