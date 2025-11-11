Con 92 kilos de marihuana, caen dos presuntos miembros de “La Anti-Unión Tepito”

En un duro golpe al narcomenudeo en la zona centro de la Ciudad de México (CDMX), oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) detuvieron a dos presuntos integrantes de "La Anti-Unión Tepito". Los sujetos fueron sorprendidos en una vecindad de la colonia Morelos mientras manipulaban 92 paquetes de marihuana y un kilogramo de crystal.

Los detenidos, identificados como Jesús Alberto "N" (30 años) y Luis Miguel "N" (35 años), ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Uno de ellos, el más joven, cuenta con un amplio historial delictivo que incluye tres ingresos al Sistema Penitenciario.

Golpe a la Anti-Unión Tepito: Así cayeron los dos miembros forrados en marihuana

El arresto se concretó durante un recorrido de seguridad de la SSC CDMX en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza. Al ingresar al área común de una vecindad, los oficiales observaron a dos hombres que estaban contando y manipulando paquetes de plástico cerrados al vacío, característicos de la distribución de droga.

Ante un posible hecho delictivo, los policías se aproximaron y, siguiendo los protocolos, les realizaron una revisión de seguridad.

Casi 100 kilos de droga asegurados

Durante la inspección, los agentes confirmaron que los paquetes contenían narcóticos. En total, se les aseguró:



92 bolsas cerradas al vacío , cada una con aproximadamente un kilogramo de presunta marihuana (92 kilos en total).

, cada una con aproximadamente un kilogramo de presunta (92 kilos en total). Una bolsa con aproximadamente un kilogramo de la droga conocida como crystal.

#CDMX | Dos sujetos fueron detenidos en posesión de casi 100 kilos de marihuana en @A_VCarranza



Son presuntos integrantes de un grupo delictivo que opera en la zona centro de la Ciudad de México. pic.twitter.com/3xEh1QSple — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 11, 2025

Operadores de "La Anti-Unión" y con antecedentes penales

Según fuentes policiales, Jesús Alberto "N" y Luis Miguel "N" serían operadores de bajo nivel de "La Anti-Unión Tepito". Esta organización criminal mantiene una violenta disputa por el control de las colonias Morelos, Doctores y Guerrero, donde se dedican al narcomenudeo, la extorsión y el cobro de piso.

El historial delictivo de uno de los detenidos, Jesús Alberto "N" (30 años), es extenso. Cuenta con:



Tres ingresos al Sistema Penitenciario por Robo (2019, 2020 y 2025).

por Robo (2019, 2020 y 2025). Una presentación al Ministerio Público por robo a transporte público .

. Dos presentaciones ante el Juez Cívico.

Esta captura se considera parte de una línea de investigación sobre el reacomodo interno de "La Anti-Unión", tras la detención de varios de sus líderes principales. Los dos detenidos, junto con la droga, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.