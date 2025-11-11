¿Otra vez? Aumentan condena de cantante rusa por interpretar temas críticos al gobierno

Diana Loginova, una joven música callejera rusa de 18 años originaria de San Petersburgo, recibió una nueva condena de prisión en medio de la creciente censura vigente durante tras la guerra de Rusia contra Ucrania.

El martes 11 de noviembre de 2025, un tribunal en San Petersburgo le dictó 13 días más de cárcel por un delito contra el orden público. Esta pena se suma a los casi 30 días que ya ha pasado detenida tras sus presentaciones con canciones críticas al Kremlin.

Represión a la disidencia: Diana Loginova recibe 13 días más de cárcel por canciones críticas al Kremlin

Loginova, quien canta con su grupo Stoptime bajo el nombre artístico Naoko, llamó la atención inicialmente al interpretar “Swan Lake Cooperative”, una canción prohibida del rapero exiliado Noize MC. Su actuación se viralizó en redes sociales, pero también la llevó a ser encarcelada por primera vez por 13 días. La melodía está basada en el célebre ballet de Piotr Chaikovski, considerado símbolo de momentos de cambio político en Rusia.

Sus problemas legales se intensificaron al interpretar “You Are a Soldier”, tema de la cantante Monetochka, también señalada como “agente extranjera” tras abandonar el país. Esto le costó una multa de 30 mil rublos (casi 6 mil 800 pesos mexicanos) por desacreditar al ejército ruso. Luego, fue sentenciada a otros 13 días por “leve hooliganismo” tras un acto cerca de una estación de metro en el centro de San Petersburgo.

Desde la invasión a Ucrania en febrero de 2022, el Kremlin ha intensificado la represión de voces críticas. Las autoridades aseguran que la sociedad debe estar unida ante lo que llaman una guerra indirecta contra Occidente. Activistas denuncian que estas medidas limitan la libertad de expresión y afectan a artistas como Loginova.

Reacción Pública: Simpatizantes se concentran en el tribunal de San Petersburgo ante el encarcelamiento de la artista

La madre de Loginova, Irina Loginova, mostró confusión, pero también esperanza porque su hija y sus compañeros puedan ser liberados.

Alrededor del tribunal, simpatizantes se concentraron para presenciar cómo Loginova fue escoltada fuera del recinto por la policía.

El simbolismo de la música: De "Swan Lake Cooperative" a "You Are a Soldier", las canciones prohibidas de Loginova

El ballet “El Lago de los Cisnes” tiene un significado político en Rusia, puesto que fue transmitido en momentos cruciales como la muerte de líderes soviéticos y el intento de golpe contra Mijaíl Gorbachov en 1991. La elección de canciones de raperos exiliados representa una forma de protesta que el gobierno busca criminalizar bajo la legislación vigente en tiempos de guerra.

