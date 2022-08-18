Japón lanza campaña para motivar a los jóvenes a consumir alcohol

Los jóvenes en Japón no consumen tanto alcohol, lo que representa un problema para el gobierno, por lo que iniciaron una inusual campaña para incitar a las personas a salir a bares y beber.

Mediante la campaña ¡Viva el sake!, el gobierno de Japón busca incentivar el consumo de bebidas alcohólicas entre los jóvenes, quienes consumen menos en comparación con sus padres, de acuerdo con datos del gobierno nipón.

¿Por qué Japón quiere que los jóvenes beban alcohol?

Desde que comenzó la pandemia de Covid-19, los bares y establecimientos que venden alcohol bajaron considerablemente sus ventas, con ello también se desplomaron los impuestos sobre las bebidas alcohólicas, golpeando directamente los bolsillos del gobierno.

🍶¡Viva el Sake!



Así se llama la campaña, que espera volver atractiva la bebida e impulsar la industria de los licores en Japón.



Consiste en pedirle a jóvenes que compartan ideas de negocios que impulsen el consumo entre sus pares, de sake, shochu, whisky, cerveza o vino. pic.twitter.com/mOws1jqO2V — Juan Pablo de Leo Spínola (@juanpadeleo) August 18, 2022

Según el Ministerio de Economía, Comercio e Industria, los bares en Japón disminuyeron sus ventas al 50 por ciento entre 2019 y 2020, la mayor parte fue a causa de las restricciones sociales durante la pandemia.

Y para solucionar el problema, la Agencia Tributaria Nacional lanzó la campaña ¡Viva el sake!, con la que invita a los jóvenes de Japón a consumir más alcohol a través de nuevos proyectos, incluso planean utilizar la inteligencia artificial para hacer llegar su mensaje.

Campaña para hacer que jóvenes beban alcohol en Japón

La campaña creada por el gobierno de Japón consiste en crear un concurso en el que pueden participar todos los japoneses de entre 20 y 39 años para compartir ideas sobre negocios que impulsen en consumo de bebidas alcohólicas como el shochu, whisky, cerveza, vino y sake.

Las solicitudes para participar en el concurso serán recibidas en Japón hasta el 9 de septiembre, las autoridades irán descartando los proyectos hasta quedarse solo con los mejores.

Los finalistas serán invitados a una consulta con expertos en octubre y la final se realizará en Tokio. El ganador de la campaña para hacer que los jóvenes beban más alcohol tendrá el apoyo del gobierno para que su plan sea comercializado en el país.

Sin embargo, la idea del gobierno japonés no fue bien vista por todos y en redes sociales recibió fuertes críticas por incitar a que las personas consuman bebidas alcohólicas.

Además, anteriormente, el Ministerio de Salud de Japón advirtió sobre los riesgos del consumo excesivo de alcohol, y en una publicación compartió que representaba “un problema social importante”.