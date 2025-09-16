Jazlyn, nieta de Alicia Matías, abuelita que la salvó tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, ingresó a quirófano este martes, para evaluar que áreas de su cuerpo requieren injertos.

La pequeña de dos años de edad se encuentra en Shriners Hospitals for Children en Texas, Estados Unidos, donde también se evaluaron sus vías respiratorias y su estado de salud se reporta crítico, pero estable, informó la Fundación Michou y Mau.

Jazlyn Azulet y su mamá parten al #Hospital Shiners en Galveston, #Texas.



Fundación Michou y Mau realiza el traslado en ambulancias especiales.



Se estima que la bebé estará, por lo menos, 2 meses en ese país para recibir tratamientos especializados.



Dan último adiós a Alicia, abuelita que salvó a su nieta en la explosión de pipa en Iztapalapa

La señora Alicia Matías, de 49 años, perdió la vida el 12 de septiembre tras una larga batalla por sobrevivir al resultar con graves quemaduras derivado de la explosión dos días antes. Familiares y amigos le dieron el último adiós a una mujer que dio su vida para salvar a una niña de 2 años de edad.

“Mi hermana no se fue, mi hermana sigue aquí, mi hermana sigue en mi corazón, en el corazón de mi madre, el corazón de mi padre, de mi hermano y de mis sobrinas, de sus nietas, de toda su familia”, expresó Sandra Barajas Matías, hermana de Alicia a Fuerza Informativa Azteca (FIA).