Desarticulan banda de “santeros” en Tijuana; utilizaban sangre de sus víctimas en rituales

Una célula criminal que presuntamente cometía homicidios para utilizar la sangre de sus víctimas en rituales de santería dedicados a la Santa Muerte fue desarticulada en Tijuana, Baja California. La Fiscalía General del Estado (FGE) informó de la detención de tres hombres, incluyendo a su líder, Álvaro ‘N’, alias ‘El Santero’, quienes buscaban consolidar su poder criminal en la ciudad fronteriza a través de estos actos de extrema violencia.

Durante un cateo a su centro de operaciones, las autoridades encontraron altares a la Santa Muerte y recipientes que contenían sangre humana, presuntamente extraída de las víctimas.

La masacre de agosto: Santeros torturaron a 3 hombres en Tijuana

La investigación que llevó a la captura de la banda se intensificó tras un triple homicidio ocurrido la madrugada del 11 de agosto de 2025. En esa fecha, tres hombres fueron privados de su libertad en la colonia Los Venados.

Las víctimas fueron sometidas a tortura, golpeadas y asfixiadas. Las indagatorias revelaron que presentaban huellas de haber sido degollados, una práctica que, según la fiscalía, estaba directamente relacionada con la extracción de su sangre para los rituales. Sus cuerpos fueron encontrados más tarde, maniatados, envueltos en bolsas y abandonados cerca del panteón de Los Olivos.

Video de la conferencia de prensa de la Fiscalía de Baja California: Caso de “El Santero”

Encuentran altares a la Santa Muerte en casa de Tijuana

Tras semanas de investigación por parte de la Agencia Estatal de Investigación, el pasado domingo 7 de septiembre se cumplimentaron las órdenes de aprehensión. En el cateo a la casa de seguridad de la banda, los agentes encontraron la evidencia que confirmaba la naturaleza de sus crímenes:

Altares dedicados a la Santa Muerte .

. Recipientes que contenían sangre humana .

. Una docena de velas, figuras de metal y restos de animales.

La Fiscal General del Estado, María Elena Andrade Ramírez, identificó a los detenidos como:

Álvaro ‘N’, alias ‘El Santero’ , presunto líder del grupo.

, presunto líder del grupo. Edgar ‘N’, alias ‘El Árabe’ .

. Ricardo ‘N’, alias ‘El Filos’.

La fiscal destacó que los tres son originarios de otros estados y llevaban pocos meses en Tijuana con la intención de establecer por la fuerza su propio control territorial.

Los detenidos ya enfrentan acusaciones por homicidio calificado con ventaja y han sido puestos a disposición de un juez. La fiscalía subrayó que la estratégica ubicación de Tijuana la convierte en un foco de atracción para diversos grupos criminales que buscan operar en la frontera.

